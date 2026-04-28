Am Donnerstag soll der Stadtrat Ramstein-Miesenbach den Haushalt 2026 verabschieden. Was bedeutet das für die Bürger? Hier vorab die Antworten auf Kernfragen.

Wie ist die finanzielle Lage der Stadt?

Der Haushalt der Stadt Ramstein-Miesenbach ist ausgeglichen. „Wir stehen finanziell stark und stabil da“, sagt Ralf Hechler, Bürgermeister der Stadt Ramstein-Miesenbach (CDU).

Wie hoch sind die Umlagen, die die Stadt an die Verbandsgemeinde und an den Kreis Kaiserslautern zahlen muss?

Die Stadt Ramstein-Miesenbach zahlt mit 6,58 Millionen Euro in diesem Jahr die höchste Umlage der 50 Gemeinden im Landkreis. Das ist laut Hechler ein Plus von 360.000 Euro gegenüber dem Vorjahr. In die Verbandsgemeinde-Umlage werden 4,85 Millionen Euro gezahlt. In Summe beträgt damit das Umlageaufkommen für den Landkreis und die Verbandsgemeinde 12,1 Millionen Euro in diesem Jahr.

Wofür gibt die Stadt im Jahr 2026 das meiste Geld aus?

Der städtische Haushalt, der an Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ist, weist ein Volumen von knapp 23 Millionen Euro auf. Er verfügt über eine freie Finanzspritze von rund 440.000 Euro. Der größte Posten sind die Umlagen an Kreis und Verbandsgemeinde mit 12,1 Millionen Euro. 5,5 Millionen Euro sind laut Hechler im Bereich der Personalkosten fällig. Rund 8 Millionen Euro werden für Maßnahmen der Infrastruktur ausgegeben. Davon gehen 5,8 Millionen in Investitionen, 2,2 Millionen fließen in Aufwendungen/Unterhalt.

Wie sieht es bei den Einnahmen aus?

Dass die Gewerbesteuer eine „Variable“ und nicht immer konstant ist, darauf weist der Stadtbürgermeister hin. Die Einnahmen aus dieser Steuer werden „vorsichtig“ mit 7,5 Millionen veranschlagt. Im Jahr 2025 habe sie tatsächlich bei über 9 Millionen Euro gelegen. An Grundsteuer kalkuliert die Stadt mit Einnahmen von 2,3 Millionen Euro. Anteile an der Einkommensteuer von 3,7 Millionen Euro und an der Umsatzsteuer mit knapp 900.000 Euro gehören laut Hechler neben den Zuwendungen für Investitionen und Personalkostenzuschüsse – zum Beispiel für die vier Kindertagesstätten – zu den weiteren Haupteinnahmen.

Wie haben sich die Gewerbesteuereinnahmen entwickelt?

Seit acht Jahren sind die Gewerbesteuereinnahmen laut dem Stadtchef immer leicht steigend gewesen. Dabei hätten die beiden vergangenen Jahre mit 8,5 Millionen Euro 2024 und mit 9,7 Millionen 2025 auf Rekordhöhe gelegen. „Das wird nicht immer so sein. Daher kommt auch eine etwas vorsichtigere Planung für das Jahr 2026“, so Hechler.

Müssen die Bürger mit einer Erhöhung von Gebühren rechnen?

„Nein!“, sagt der Stadtbürgermeister. Es werde auch in diesem Jahr in der Stadt Ramstein-Miesenbach keine Steuererhöhungen geben müssen. Im Gegenteil, die Stadt habe mit ihrer „Tochter“, den Stadtwerken Ramstein-Miesenbach, zum 1. Februar Strom und Gaspreis leicht senken können.

Termin

Der Stadtrat Ramstein-Miesenbach tagt am Donnerstag, 30. April, 19 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses.