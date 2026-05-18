Investitionen von 5,8 Millionen Euro sind im Ramstein-Miesenbacher Haushaltsplan für dieses Jahr vorgesehen. Weder Steuererhöhungen noch Kreditaufnahmen sind geplant.

Im Ergebnishaushalt steht ein Plus von 24.433 Euro, im Finanzhaushalt sind es 760.374 Euro. Stadtbürgermeister Ralf Hechler (CDU) erläuterte, dass es im Jahr 2025 eine erfreuliche Entwicklung bei den Gewerbesteuereinnahmen gegeben habe. Die Stadt Ramstein-Miesenbach habe fast 9,7 Millionen Euro eingenommen. Das Geld komme nicht nur der Stadt sondern auch der Verbandsgemeinde (VG) und dem Landkreis in Form der Umlagen zugute. „Über 76 Prozent der Einnahmen bleiben in unserer Region“, erläuterte Hechler.

5,8 Millionen Euro will die Stadt in diesem Jahr investieren. Hechler hob die Unterstützung der Ortsvereine hervor, 295.000 Euro Zuschuss gebe es für den Bau der neuen Halle des Turnvereins. Es gebe auch Großinvestitionen bei den Pfadfindern, dem Schützenverein, dem FV Olympia Ramstein und dem SV Miesenbach. Die Zuwendungen für diese Investitionen zum Wohle des Ehrenamts seien bestens angelegtes Geld in die Zukunft der Familien und sicherten den Zusammenhalt und die Zufriedenheit im Ort. Außerdem gewährt die Stadt dem Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesenbach einen Zuschuss in Höhe von 1920 Euro für eine Schülerreise zur Schule IES Arroyo Hondo in der spanischen Partnerstadt Rota.

Altes Munitionsdepot, neues Gewerbegebiet

Die Stadt sei der große Wirtschaftsmotor im Landkreis mit 6000 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen. Die Nachfrage nach gewerblicher Fläche sei ungebrochen. Das Industriezentrum Westrich (IZW) sei ausverkauft. Das „Alte Munitionsdepot“ als Gewerbegebiet mit knapp drei Hektar könne im nächsten Jahr in die Vermarktung gehen. Die Bedeutung des Congress Centers Ramstein (CCR) hob Hechler hervor. 90.000 Kultur- und Tagungsgäste sprächen eine deutliche Sprache.

Bodo Mahl nahm für die SPD und die Grünen Stellung. Zum Haushalt sagte er: „,Geld macht nicht immer glücklich, aber es beruhigt’, sagt der Volksmund.“ Entscheidungen könne man leichter treffen, wenn man sie bezahlen kann. Dinge zu gestalten sei deutlich angenehmer, als einen Mangel zu verwalten. Beruhigend sei, dass die Investitionen von 5,8 Millionen Euro ohne Kreditaufnahme finanziert werden können. Die gute Haushaltslage habe aber auch ihren Preis. Mit hohem Flächenverbrauch, hohem Verkehrsaufkommen, Lärmemissionen und Waldrodungen für Industrieflächen habe die Stadt einen großen ökologischen Fußabdruck. Mahl forderte: „Die Stadt darf nicht aus den Augen verlieren, heimischen Familien bezahlbares Wohnen zu ermöglichen. Durch Auflagen für Investoren oder eine kommunale Wohnungsgesellschaft könnte darauf hingewirkt werden.“ Der Energiewende und dem Klimaschutz müsse Rechnung getragen werden. Kommunale Gebäude sollten mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden, wünscht er sich.

Keine Steuererhöhungen notwendig

Thomas Layes (CDU) hob die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen, die Unterstützung des CCR sowie die Vereinsförderung hervor. Trotz hoher Investitionen könne die Stadt die Steuern auf dem Niveau des vergangenen Jahres halten. Der Branchenmix bei den Gewerben wirke sich positiv aus. Wichtig sei, dass die Stadtentwicklung gezielt weiterbetrieben wird.

Markus Wengerter (FWG) hatte keinerlei Einwände gegen den Haushaltsplan.

Info

Im Ergebnishaushalt stehen Erträge von 23,9 Millionen Euro Aufwendungen von 23,85 Millionen Euro gegenüber. Der Jahresüberschuss beträgt 24.433 Euro.

Erträge: Steuern und ähnliche Abgaben (14,9 Millionen Euro), Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (6,1 Millionen), Leistungsentgelte und Kostenerstattungen (883.220 Euro), sonstige Erträge (999.700 Euro).

Aufwendungen: Umlagen, Zuwendungen und sonstige Transferaufwendungen (12,4 Millionen Euro), Personalaufwendungen (5,5 Millionen Euro), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wie Unterhaltung der Einrichtungen und Anlagen (2,22 Millionen Euro), Abschreibungen (1,4 Millionen Euro), sonstige laufende Aufwendungen (419.995 Euro).