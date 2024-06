Ralf Hemmer und Katharina Bäcker gehen in Obernheim-Kirchenarnbach in das Rennen um den Ortsbürgermeister-Posten.

Ralf Hemmer will die Nachfolge des langjährigen Ortsbürgermeisters Andreas Traub antreten. Der 50-jährige Energieelektroniker, der als Betriebsleiter von mehreren Fernheizwerken bei einem Energieversorger arbeitet, gehört seit 15 Jahren dem Gemeinderat an, eine Wahlperiode lang war er Erster Beigeordneter. Hemmer kandidiert für die CDU und möchte den kirchlichen Kindergarten mit Hort im Ortsteil Neumühle unterstützen, sich für den Erhalt der Grundschule Obernheim-Kirchenarnbach einsetzt, den Dorfplatz umgestalten, die örtlichen Vereine und die Dorfgemeinschaft fördern.

Das Dorfleben soll etwas bieten

Katharina Bäcker bewirbt sich für die FWG Neumühle um das Bürgermeisteramt. Die 29-jährige Sozialwissenschaftlerin arbeitet bei der Stadt Kaiserslautern. Seit 2014 ist sie kommunalpolitisch aktiv, seit 2019 gehört sie dem Gemeinderat und dem Verbandsgemeinderat an. Bäcker will sich insbesondere für junge Familien einsetzen. Spielplätze sollen attraktiver werden, es sollen neuen Bauplätze ausgewiesen werden, das Dorfleben soll für alle Generationen etwas bieten. Bäcker will ein offenes Ohr für alle Generationen haben und Ansprechpartner für alle Ortsteile Obernheim-Kirchenarnbachs sein.

Ratslisten

CDU: Ralf Hemmer, Hans Schaan, Michael Westrich, Florian Fatscher, Markus Rudig, Carsten Bernhard, Michaela Fatscher, Christoph Mistler, Christian Müller, Walter Scheerer, Jan Kiefer, Andreas Traub, Jessica Hemmer, Steffen Buck.

FWG Neumühle: Katharina Bäcker, Frank Flickinger, Fabian Flickinger, Dana Ziegler, Susanne Flickinger, Lara Flickinger, Marius Brödel, Kai Flickinger, Barbara Stuppy, Niklas Flickinger, Birgit Koch, Erwin Flickinger, Christine Siewert, Jens Bäcker, Berthold Flickinger.

FWG Obernheim-Kirchenarnbach: Mathias Müller, Rainer Neufang, Björn Gamber, Nadine Marx, Heino Gamber, Daniela Gries, Thomas Dahler, Berthold Klug.