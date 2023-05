Ralf Guckenbiehl ist vom CDU Ortsverband Steinwenden als Kandidat für das Amt des Ortsbürgermeisters bei den Kommunalwahlen im kommenden Jahr vorgeschlagen worden. Matthias Huber, der das Amt aktuell inne hat, hatte angekündigt, dass er nicht mehr als Kandidat zur Verfügung steht. Guckenbiehl soll in einer folgenden Sitzung noch offiziell nominiert werden. Der Steinwendener ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Seit 1989 ist der gelernte Bankkaufmann bei der Sparkasse Kaiserslautern beschäftigt. In vielen Vereinen ist er aktives oder passives Mitglied. Sein Herz schlägt besonders für den Schützenverein „Edelweiß“ Steinwenden-Weltersbach in dem er seit 1985 Mitglied ist. Seit 1990 ist er dort ununterbrochen in der Vorstandschaft tätig. Politisch war er von 2004 bis 2019 als Beigeordneter der Ortsgemeinde tätig. Im Gemeinderat Steinwenden, dem er seit 1994 angehört ist er im Moment als Fraktionssprecher der CDU-Fraktion tätig.