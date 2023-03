Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Rahmen des Sonderprogrammes „Stadt und Land“ sollen die Radwege von Otterbach aus in Richtung Katzweiler und Otterberg ausgebaut werden. In seiner Sitzung am Dienstag hat der Ortsgemeinderat diese Vorhaben weiter vorangebracht.

Da die 1,48 Kilometer lange Strecke in Richtung Katzweiler auch als Wirtschaftsweg genutzt wird, ist eine Breite von 3,50 Meter erforderlich. Nach einer groben Vorermittlung belaufen sich die Gesamtkosten