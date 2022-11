Der Radweg nach Schallodenbach wird ausgebaut. Kostenpunkt: 327.000 Euro. Baubeginn könnte voraussichtlich im Sommer kommenden Jahres sein. Im Herbst könnte dann das Projekt abgeschlossen werden.

Der Mehlbacher Ortsgemeinderat hatte im Mai 2020 beschlossen, am Sonderprogramm Stadt und Land teilzunehmen und dem Ausbau „Römerweg“ und der Sanierung „Volzenhöfer Weg“ zugestimmt. Das Ingenieurbüro Klages aus Waldfischbach stellte den Ratsmitgliedern den Ausbauplan einschließlich Kostenschätzung auf ihrer Sitzung am Donnerstagabend vor.

„Wir haben viel Zeit investiert auf der Suche nach möglichen Alternativen zur Streckenführung“, stellte Ortsbürgermeisterin Gabi Fliege fest. Die habe es nicht gegeben. Es sei viel Zeit verstrichen, was aber auch darauf zurückzuführen sei, dass in Schallodenbach ein längerer Klärungsprozess stattgefunden habe.

Sanierung auf 1350 Metern

„Schäden über Schäden gibt es auf dem jetzt existierenden Weg auf Mehlbacher Gemarkung“, berichtete Planungsingenieur Heinz Klages. Sie reichten von bloßen Rissen in der Deckschicht bis dahin, dass die Befestigung völlig abgängig sei. Teilweise fließe Wasser über einige Passagen. In der jüngsten Vergangenheit hätten die Schäden sich noch ausgebreitet. Die Planungen sähen einen Sanierungsbereich von etwa 1350 Metern Länge vor. Auf 300 Metern sei ein vollständiger Neubau erforderlich.

In der Aussprache kam von Seiten der Ratsmitglieder der Einwand, dass bei einer Ausbaubreite von zweieinhalb Metern das Befahren durch landwirtschaftliche Fahrzeuge unweigerlich zu Schäden führen müsse. Die Spurbreite dieser Maschinen sei heutzutage so, dass die Bankette mitbenutzt werden müssten und so der ausgebaute Weg schnell wieder lädiert würde. Der Planungsingenieur führte dazu aus, dass im Hinblick auf die 90-prozentige Förderung des Projekts lediglich der Ausbau als Radweg möglich sei. Selbstverständlich könne auch über eine breitere Ausführung geredet werde, die Mehrkosten allerdings fielen dann allein der Gemeindekasse zur Last.

Im Sommer könnte es losgehen

Was den zeitlichen Ablauf für den Bau des Radweges betreffe, erläuterte Klages, dass mit einem Förderungsbescheid etwa im April gerechnet werden könne. Erst rund drei Monate nach Beginn der Ausschreibung sei mit einer Entscheidung für ausführende Firmen zu rechnen. Der Baubeginn fiele dann in den Juli 2023. Fertig könne der Radweg Mitte oder Ende Oktober sein.