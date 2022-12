Der Radweg entlang der Bahnlinie soll bis Ende des kommenden Jahres ausgebaut sein. Was konkret geplant ist, wurde bei der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderats erläutert.

Zur Präsentation des Vorhabens hatte Ortsbürgermeister Marco Reschke (FWG) für Montagabend zur Ratssitzung eingeladen. 1200 Meter lang soll die Passage für Radler auf Otterbacher Gemarkung am Ende sein. Heinz Klages, Inhaber des zuständigen Ingenieurbüros, bezifferte die Gesamtkosten für dieses Teilstück auf etwas mehr als 1,1 Millionen Euro. 12,5 Prozent dieser Summe entfallen davon auf das Otterbacher Gemeindebudget.

Dreieinhalb Meter breit

„Die Deck- und die Tragschicht aus Asphalt wird insgesamt eine Stärke von zehn Zentimetern haben“, erläuterte Klages. Außerdem sei ein Schotterunterbau mit einer Dicke von 40 Zentimetern geplant. Dies sei mehr als sonst bei Wirtschaftswegen üblich. Als Gründe führte er an, dass die Passage in Zukunft durchaus auch von landwirtschaftlichen Fahrzeugen benutzt werde. Dem Verlauf des momentan existierenden Radweges werde im Großen und Ganzen gefolgt. Sein Zustand sei allerdings sehr schlecht, außerdem fehle eine Sicherung gegenüber der Bahn. Die Breite der Asphaltschicht gab der Planer mit dreieinhalb Metern an. Dazu komme auf beiden Seiten eine Bankette von jeweils einem halben Meter.

Aus unterschiedlichen Gründen weise der künftige Radweg nicht durchgehend die gleiche Breite auf. An engeren Stellen würden Bordsteine gesetzt. Erforderlich sei noch das Bodengutachten und ein Abarbeiten der Ausgleichsmaßnahmen angesichts der neuen Asphaltfläche.