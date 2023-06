Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der geplante Radweg nach Mehlbach wird vermutlich nicht straßenbegleitend entlang der Landesstraße, sondern über einen Wirtschaftsweg verlaufen. Diese Trasse wird derzeit von den Verantwortlichen in den Gemeinden und dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern favorisiert.

In der „Einwohnerfragestunde“ in der Sitzung des Gemeinderates Schallodenbach am Donnerstagabend wollte Rüdiger Hecktor von Ortsbürgermeisterin Claudia Janovsky (parteilos)