Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf das kommende Jahr verwies Lindens Ortsbürgermeisterin Nicole Meier in der Ratssitzung am Donnerstag, als es um den Fußweg vom Neubaugebiet in Richtung Grundschule ging.

Meier hofft, dass bis dahin alle Genehmigungen vorliegen. Durch den Rad- und Fußweg soll der Fußmarsch der Schulkinder vom Neubaugebiet zur Grundschule verkürzt werden. Der Geh- und Radweg