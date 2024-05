Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Ihr Geheimrezept? Gibt es keins. Eine positive Lebenseinstellung und soziale Kontakte waren und sind für sie aber entscheidend: Am Samstag hat Lydia Sölter aus Kindsbach ihren 101. Geburtstag gefeiert. Über ein bewegtes und bewegendes Leben.

Sie sitzt adrett gekleidet in ihrem Wohnzimmersessel, strahlt Würde und Herzlichkeit aus. Dass sie am 18. Mai ihren 101. Geburtstag feierte, sieht man ihr wahrlich nicht an. Hätte Lydia Sölter