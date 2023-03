Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eklat in Hirschhorn: Schon geraume Zeit gibt es in der Lautertalgemeinde zwischen Ortsbürgermeisterin Kathrin Groschup und Teilen des Gemeinderats Spannungen. Diese haben sich nun mit einem lauten Knall entladen: Zehn der zwölf Ratsmitglieder traten auf einen Schlag zurück. Was passiert ist und wie es jetzt weitergeht.

Über zehn Jahre lang führte Beate Rudat die Lautertalgemeinde. Als die FWG-Politikerin ihr Amt aufgeben wollte, fand sich lange niemand für ihre Nachfolge, bis sich schließlich die