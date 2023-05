Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Um das bessere Miteinander von Fahrradfahrern und Fußgängern ging es in der Gemeinderatssitzung in Otterbach in dieser Woche. Bürger nutzten die Einwohnerfragestunde, um ihre Sicht darzulegen.

Bürger haben den Ratsmitgliedern in Otterbach auf deren Sitzung am Dienstagabend ihr Leid geklagt. Sandra Matzelle fragte an, ob der Rat nicht etwas unternehmen könne, um ein auskömmliches