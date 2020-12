Nach einer Bauzeit von drei Monaten ist der Quartiersparkplatz in der Hauptstraße 16 in der Weilerbacher Ortsmitte seiner Bestimmung übergeben worden. Parken im Ortskern soll nun kein Problem mehr sein.

Hier seien Parkplätze für die Geschäfte im Ortskern und alle Weilerbacher geschaffen worden. Das Parken ist kostenfrei, jedoch mit einer Parkzeitbegrenzung von einer Stunde mit Parkscheibe, erklärt Ortsbürgermeister Horst Bonhagen (SPD). 19 Parkplätze, eine E-Bike-Ladestation, Fahrradbügel für sechs Fahrräder, ein Behindertenparkplatz, Sitzblöcke, Bodenleuchten und ein gestalterischer Torbogen sind hier entstanden. Bonhagen ist der Überzeugung, dass durch diesen Platz die Hauptstraße und der gesamte Ortskern eine gestalterische Aufwertung erhält. „Gleichzeitig schaffen wir den erforderlichen Parkraum für alle“. 400.000 Euro kostet die Anlage, wobei Bund und Land 200.000 Euro hinzuschießen.

Die Maßnahme wurde in den Arbeitsgruppen im Rahmen des Programms „Stadtumbau“ von den Bürgern angeregt. Speziell zum Thema Verkehr gab es ein Workshop, an dem sich 50 Bürger beteiligten. Dabei war die innerörtliche Parksituation ein großes Thema. Man stellte damals fest, dass im Ortskern Parkplätze fehlen. Die Gemeinde habe gehandelt und das Projekt Quartiersparkplatz in das Maßnahmenpaket der Städtebauförderung aufgenommen.