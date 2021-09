Das Quartiersbüro „Sozialer Pfälzer Wald“ der AWO Pfalz wird am Samstag, 18. September, von 14 bis 17 Uhr in der Hauptstraße 91 in Hochspeyer eröffnet. Besucher können es bei dieser Gelegenheit besichtigen sowie erste Ideen, Anregungen und Wünsche an das Quartiersmanagement äußern, teilt die AWO mit. Hierfür steht eine „Wunsch-Box“ bereit.

Im Quartiersbüro können sich Bürgerinnen und Bürger zukünftig informieren, aber auch engagieren. Unter anderem sollen gemeinsam Angebote und Projekte entwickelt und ein lebendiges Miteinander gefördert werden. Jeder ist mit seinen Ideen, Anregungen, Fragen und Engagement willkommen, so die AWO.

Ein Tauschregal, das jeder während den Öffnungszeiten nutzen kann, ist bereits aufgestellt. Hier kann alles getauscht werden, was in das Tauschregal passt und jemand anderes noch gebrauchen könnte (zum Beispiel Bücher, Dekoartikel, Spielsachen, Geschirr). Wer will kann, auch einfach etwas herausnehmen oder hineinlegen. Es muss nicht immer ein Tausch sein.

Außerdem gibt es ein Schwarzes Brett, an dem nicht nur Sachdinge angeboten werden sollen, sondern auch Nachbarschaftshilfe. Kostenlose Hilfe bietet das Quartiersbüro zudem bei der Nutzung von Smartphone und Tablet.

Info

Nach der Eröffnung hat das Quartiersbüro an folgenden Tagen geöffnet: Dienstag und Donnerstag von 9 bis 13 Uhr sowie jeden letzten Freitag im Monat von 14 bis 18 Uhr. Ansprechpartnerin ist Alexandra Wolf, E-Mail: alexandra.wolf@awo-pfalz.de, Telefon 0152/54667346.