Enkenbach-Alsenborn möchte das Provinzkino kaufen und sanieren. Die Gründung der „Kulturbetriebe Enkenbach-Alsenborn“ soll den Weg dafür ebnen.

Darüber, ob die Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) „Kulturbetriebe Enkenbach-Alsenborn“ gegründet wird, will der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch, 1. April, entscheiden. Dadurch sollen weitere zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung des Projekts Provinzkino vermieden werden. Seit 1953 gibt es das Kino in Enkenbach-Alsenborn, seit 1987 ist es als „Provinz“ das einzige Programmkino in der Region mit besonderen Angeboten in den Sparten Dokumentarfilme, Kinder-, Jugend- und Live-Veranstaltungen. Ortsbürgermeister Jürgen Wenzel bezeichnet die Gründung der AöR als „Notnagel“, der ein Problem lösen soll. Wegen fehlender Abschlüsse der Gemeindewerke hat die Aufsichtsbehörde den Haushaltsplan der Ortsgemeinde nicht genehmigt. Freiwillige Leistungen wie der Erwerb des Provinzkinos sind daher nicht möglich.

Bereits 2023 stand der Gebäudekomplex, in dem sich das Provinzkino befindet, auf der Wunschliste der Ortsgemeinde. Ziel war es, die Immobilie zu sanieren, um das Programmkino zu erhalten und zu einem kulturellen Zentrum auszubauen. Damals versagte die Kreisverwaltung Kaiserslautern, die als Aufsichtsbehörde die Haushalte der Kommunen prüft und entweder genehmigt oder ablehnt, der Gemeinde den Kauf. Die Begründung: Wegen fehlender Jahresabschlüsse der Gemeindewerke sei unklar, wie viel Geld Enkenbach-Alsenborn tatsächlich zur Verfügung stehe. In einer solchen Lage könne kein Haushalt genehmigt werden, in dem ein Investitionskredit von über 600.000 Euro vorgesehen ist.

Die Kommunalaufsicht verbietet den Kauf

Dabei durfte die Ortsgemeinde mit beachtlichen Zuschüssen rechnen. Aus dem Bundesprogramm „KulturInvest“ wurden vom Bund 693.000 Euro für die Sanierung und Erweiterung des Provinzkinos in Enkenbach-Alsenborn bewilligt. Mit diesem Geld und Eigenmitteln in etwa gleicher Höhe sollte es ökologisch saniert, barrierefrei umgebaut, bürgernäher gestaltet und zu einem Kulturmittelpunkt ausgebaut werden. Daraus wurde nichts.

Jürgen Wenzel bat daraufhin die Verbandsgemeinde um Hilfe. Diese stellte in ihren Nachtragshaushalt 2023 vorsorglich den Kauf des Gebäudes ein. Später sollte es an die Ortsgemeinde weiterverkauft werden. Die Kommunalaufsicht lehnte diesen Punkt im Etatentwurf ab, ebenso wie den gleichlautenden Haushaltsansatz für 2024. Sie machte rechtliche Bedenken geltend, da es sich um ein Stellvertretergeschäft der Verbandsgemeinde für die Ortsgemeinde handeln würde. Dadurch würden unnötige Zusatzkosten anfallen. Zum Beispiel müsste bei einem Weiterverkauf an die Ortsgemeinde zweimal Grunderwerbssteuer gezahlt werden.

Die Förderung des Bundes droht zu verfallen

Die Aufsichtsbehörde teilte damals auf RHEINPFALZ-Nachfrage mit, dass der Enkenbach-Alsenborner Haushalt 2024 zwar ausgeglichen sei, die Gemeindewerke aber einen erheblichen negativen Kassenbestand aufweisen und dauerdefizitär arbeiten würden. Zudem fehlten die Jahresabschlüsse der Werke und damit auch der Gemeinde für die Jahre nach 2019. Somit stehe nach wie vor nicht fest, über wie viele Mittel Enkenbach-Alsenborn verfügt und welche Summen aufgewendet werden müssen, um die Verluste der Werke auszugleichen. Dazu ist die Ortsgemeinde verpflichtet. Ein Nachweis darüber, dass der Ankauf des Kinos und die daraus resultierenden Folgekosten die Gemeinde finanziell nicht überfordern würden, fehle ebenfalls. Erwartbar sei, dass die 650.000 Euro, die im Haushalt für den Posten angesetzt waren, mittelfristig nicht ausreichen, um das Programmkino dauerhaft zu erhalten. Die nachgereichten „Unterlagen zum Kassenbestand“ genügten nicht, um diese Bedenken auszuräumen, so die Aufsichtsbehörde.

Enkenbach-Alsenborn läuft nun die Zeit davon. Die Förderung des Bundes droht zu verfallen, wenn nicht in absehbarer Zeit Bewegung in die Planungen kommt. Wenzel spekuliert zudem mit Mitteln aus dem Leader-Programm. Ohnehin glaubt der Ortsbürgermeister nicht, dass der Ankauf des Provinzkinos negative Auswirkungen auf den Haushalt der Ortsgemeinde hätte. Wenzel stützt sich dabei auf Berechnungen der Finanzabteilung. Darin werde erwartet, dass die Mieteinnahmen die Ausgaben übersteigen. Ein von einem Steuerberater erstelltes Gutachten empfehle den Ankauf. Er sieht die Ortsgemeinde finanziell gut aufgestellt. Sie habe zwischen 2018 und 2024 jährlich eine durchschnittliche freie Finanzspitze von 855.000 Euro verbuchen können – trotz Verlustausgleichszahlungen an die Gemeindewerke.

Scheitert der Kauf, droht das Aus

Zudem wäre es wichtig, das Haus auf Vordermann zu bringen, die Sanitäranlagen zu sanieren, eine neue Lüftungsanlage einzubauen, das Foyer zu vergrößern und barrierefrei auszubauen. Auch ein weiterer Kinosaal mit etwa 30 Sitzplätzen steht auf der Wunschliste der Kinobetreiber – ebenso ein Lager für die Open-Air-Technik, die für die Filmabende im Sommer unter freiem Himmel benötigt wird. Dafür soll das Gebäude auf der linken Seite durch einen Anbau verbreitert werden.

Scheitert der Kauf durch die Ortsgemeinde, droht dem Provinzkino das Aus, da die Zukunft des Gebäudes beim Kauf durch einen Investor ungewiss erscheint. Noch würde die Erbengemeinschaft das Gebäude, in dem sich auch eine Wohnung und eine Pizzeria befinden, am liebsten der Ortsgemeinde verkaufen. Wie lange sie diese „Kaufoption“ gewährt, ist ungewiss. Stimmt der Rat am Mittwoch der Gründung der AöR zu, sollen am 15. April die neun Verwaltungsratsmitglieder gewählt werden.