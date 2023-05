Einen rundum überzeugenden Musenkinoabend bot das Provinzkino Enkenbach am Samstagabend seinen Gästen. Ganz im Zeichen des Tanzes stand die ausverkaufte Veranstaltung. Erstmals zum Einsatz kam dabei der neue Laserprojektor des Provinzkinos.

Vom Barock-Flötenkonzert, über das klassische Ballett (Giselle) bis hin zu modernen Popnummern bot das Trio Chiara Jovy, Lena Dittrich, Luisa von Germeten einen Streifzug durch die Jahrhunderte. Formvollendet, mit Präzision und Ausdruck zeigten die jungen Tänzerinnen – ausgebildet auch in Pädagogik und Schauspiel – gemeinsam und solistisch die Entwicklung einzelner Tanzstile. Outfits und Lichtstimmungen steigerten die Freude an Tanz und Bewegung. Im Finale agierten die Tänzerinnen gemeinsam mit dem Publikum. Lang anhaltenden Applaus spendeten die Besucher, bevor mit „Das Leben ein Tanz“ von Cédric Klapisch die Welt des Tanzes mit den Tänzerinnen der Hofesh Schechter-Kompanie auf der Leinwand fortgesetzt wurde. Der dritte Musenkinoabend findet am Samstag, 16. September 2023 statt. Musicalmelodien bieten vor dem Film „La La Land“ Pfalztheatermitglied Adrienn Cunka und das Farbfilmensemble.