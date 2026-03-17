Unterricht ohne starre Bankreihen, dafür Logbücher, Themenkisten und viel Bewegung: Eine Bilanz nach dem ersten Schulhalbjahr der neuen Grundschule in Frankenstein.

Die Sonne scheint auf den großen Holztisch auf dem Schulhof der ehemaligen Frankensteiner Grundschule, wo Brotdosen und Trinkflaschen verteilt sind. Kurz nach 10.30 Uhr sind die meisten der Kinder mit dem Frühstück fertig. Auf dem kleinen Spielplatz am Rand des Schulhofs wird geschaukelt. „Wir freuen uns, dass es die letzten Tage so schön sonnig war. Da konnten wir unsere Lesezeit draußen machen“, sagt Nora Kuntz. Die Kinder hätten es sich mit ihren Büchern im Spielhäuschen, in der Sandkiste und auf der Tischtennisplatte gemütlich gemacht.

Kuntz ist die stellvertretende Vorsitzende des Vereins „Wir lernen draußen“ und Lehrerin an der Freien Grundschule Frankenstein, die im Sommer in den Räumen der ehemaligen Grundschule in ihr erstes Schuljahr gestartet ist. Sie wird unterstützt von Lernbegleiterin Jaqueline Steinhäuser. Neun Schülerinnen und Schüler im Alter von sechs bis zehn Jahren werden dort klassenübergreifend unterrichtet. „Wir sind sehr froh, dass die Familien so gut zusammenpassen. Alle haben das gleiche Verständnis, stehen hinter dem Schulkonzept“, zieht Kuntz nach dem ersten Halbjahr Bilanz.

So wird an der Freien Grundschule in Frankenstein gelernt: Die siebenjährige Osinachi hat in der Projektwerkstatt im Fach Sport einen Springparcours entworfen. Foto: Dorothea Richter

Draußen lernen und in Bewegung

Möglichst viel draußen in Bewegung in und von der Natur lernen, so lautet das Konzept. Die Idee geht auf die Initiative von Eltern zurück, deren Kinder den Waldkindergarten „Gänsebrünnchen“ in Alsenborn besuchen. Diese wollten dessen pädagogische Arbeit fortsetzen und machten sich für eine Wald- beziehungsweise Draußenschule stark, in der viel im Freien und überwiegend in Bewegung gelernt wird. Dafür gründeten sie vor rund drei Jahren den Verein „Wir lernen draußen“, der die Freie Grundschule Frankenstein initiiert hat.

Nach der Pause geht es drinnen im Klassensaal erst einmal mit einer Vorlesezeit weiter. Rote, feste Sitzkissen, die sich um zwei schmale Tische gruppieren: Es gibt zwar ein paar Schreibtische im Klassenzimmer, aber die klassische Aufteilung aus Tischen und Bänken, die vor der Tafel stehen, sucht man vergebens. Dagegen gibt es viele offene Regale mit Arbeitsmaterialien, Bastelsachen, Spielen, Büchern oder Musikinstrumenten.

So sieht der Stundenplan an einem Vormittag an der Freien Grundschule Frankenstein aus. Foto: Dorothea Richter

Schultag beginnt mit Mathe und Deutsch

Jeder Schultag beginnt mit den Fächern Deutsch und Mathe, außer am Donnerstag, dem Draußentag, erklärt die stellvertretende Vorsitzende. Alle anderen Fächer wie Musik, Sport, Kunst/Werken, Sachunterricht und Fremdsprachen werden fächerübergreifend unterrichtet. Jeder lerne individuell in seinem eigenen Tempo und bekomme eigene Aufgaben gestellt, erklärt die Lehrerin. Die Fächer Musik, Sport, Kunst/Werken und Sachunterricht finden sich auch in der rund zweistündigen Projektwerkstatt wieder, die montags und dienstags zu einem übergeordneten Thema stattfindet. Dort können die Kinder aus verschiedenen Aufgaben jeweils ein Projekt wählen, das sie der Gruppe im Anschluss vorstellen dürfen. Dabei müssen alle genannten Fächer durchlaufen werden. Ihre Ergebnisse halten die Schüler selbstständig in dicken Mappen, den „Logbüchern“, fest.

„Technik“ lautet das übergeordnete Thema gerade, als die RHEINPFALZ zu Besuch ist. Dazu hat Kuntz eine Themenkiste bei der Landesbüchereistelle Rheinland-Pfalz bestellt. Aus den Büchern, die auf einem Tisch ausliegen, können sich die Schülerinnen und Schüler Anregungen für ihre Projekte holen. Erstklässer Samuel hat sich heute das Fach Musik vorgenommen und wählt zwischen verschiedenen Aufgaben, die alle etwas mit „Technik“ zu tun haben müssen. „Texte thematisch passend zu einer Melodie“, „Rappe zum Thema“ oder „Singe ein Lied zum Thema und bringe es anderen bei“, heißt es da beispielsweise. „Es gefällt mir gut, dass wir so viel draußen sind lernen und ich bei meinen Freunden bin“, sagt der Junge über seine neue Schule. Während dessen sind seine Klassenkameradinnen Maya und Bella im Fach Kunst eifrig zugange: Sie haben aus Karton, Chenilledraht, Strohhalmen und Folie einen Solarpark entworfen, bei dem sich Wassersprinkler – Blumenblüten, die imaginär elektrisch von Solarzellen angetrieben werden – drehen.

„Gesehen und individuell gefördert“

Annemarie Köhler, die Mutter von Maya, unterstützt an diesem Morgen in der Projektwerkstatt. „Draußen zu sein, das ist das, was gut zu ihr passt“, erklärt die Mölschbacherin warum sie sich für die Freie Grundschule entschieden hätten. Hier werde ihre Tochter gesehen und individuell gefördert, auch weil es insgesamt nicht so viele Kinder seien. Sie hätten sich das gut überlegt, weil es von dem Kaiserslauterer Stadtteil ein gutes Stück zu fahren sei. Aber sie sei selbst auf einer Freien Schule gewesen und habe gute Erfahrungen damit gemacht.

„Erfinde fünf Springstationen“ lautet die Aufgabe im Bereich Sport. Aus einem Sprungbrett, mehreren Matten, einem Trampolin und Ringen hat die siebenjährige Osinachi einen Parcours gebaut. Die Schüler bekämen nicht vorgegeben, was sie machen sollen, erklärt Lernbegleiterin Steinhäuser, die auch Kinderturntrainerin ist. „Wir experimentieren viel, die Schülerinnen und Schüler können sich ausprobieren, kreativ sein.“

Die Freie Grundschule Frankenstein hat einen Klassensaal in dem ehemaligen Grundschulgebäude in der Hauptstraße gemietet. Schulhof, Spielplatz und die angrenzende Turnhalle darf sie ebenfalls nutzen. Foto: Dorothea Richter

Kuntz: „Haben hier so viele Möglichkeiten“

Die Turnhalle, die die Schule neben dem Hof und dem Spielplatz mitbenutzen kann, ist vom Klassensaal aus über einen wenigen Meter langen Gang zu erreichen. „Das ist so wertvoll. Wir haben hier so viele Möglichkeiten“, zeigt sich Kuntz zufrieden. Weil der eine Klassensaal inzwischen schon zu klein sei, will der Verein einen weiteren Saal dazu mieten.

Alle acht Plätze für die Erstklässer für das nächste Schuljahr sind laut der stellvertretenden Vorsitzenden bereits vergeben. Mit den Kindern, die bereits jetzt da sind, habe die Schule dann insgesamt 16 Schüler. Ein Kind wechsele in die weiterführende Schule. Der Verein überlege, ob es künftig sinnvoll sei, Kinder der zweiten, dritten und vierten Klasse dazuzunehmen. „Die Gruppe findet besser zusammen, wenn alle gleichzeitig in der ersten Klasse starten“, so Kuntz. Künftige ABC-Schützen dürfen einmal zum Probeunterricht kommen, um zu entscheiden, ob die Freie Grundschule das Richtige für sie ist. „Danach können die Kinder dann an allen Schulfesten und auch mehrfach in den Unterricht zu Besuch kommen, um einen guten Übergang vom Kindergarten in die neue Schule zu haben“, so Kuntz.

Waldorfschule Otterberg weitere Freie Grundschule im Kreis

Die neu gegründete Schule ist momentan neben der Waldorfschule in Otterberg die einzige Freie Grundschule im Kreis Kaiserslautern. In der Stadt Kaiserslautern gibt es noch die Paul-Gerhardt-Schule, eine staatlich anerkannte christliche Privatschule, die ebenfalls Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse unterrichtet.

Vorbilder für seine Initiative hat der Verein „Wir lernen draußen“ mit der Bauernhof-Wald-Grundschule auf dem Josefshof bei Völkersweiler in der Südpfalz und der Freien Naturschule Kandel, die beide im Sommer 2022 an den Start gegangen sind. Sie können ab dem Schuljahr 26/27 auf finanzielle Unterstützung vom Staat bauen und bekommen dann den Großteil der Personalkosten erstattet. Beide Schulen haben dann die dreijährige Bewährungszeit hinter sich, die nötig ist, um vom Land anerkannt zu werden. Bei der Freien Grundschule Frankenstein wird dies laut Kuntz im Schuljahr 2028/29 so weit sein. Was die Kosten für die Schule angeht, muss der Verein diese in der jetzigen Startphase allein über Spenden und Stiftungsgelder stemmen.

Zur Sache

Weitere Informationen zur Freien Grundschule Frankenstein sind unter https://www.wirlernendraussen.de/ zu finden.