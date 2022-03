Auf dem Platz vor der Abteikirche kann künftig vielleicht Schach gespielt werden. Zumindest hat sich das eine Projektgruppe der Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei!“ vorgenommen. Das Pflaster des Kirchplatzes habe schon ein Schachfeld, das nach dem Versetzen der Blumenkübel wieder zu sehen sei, meinte Stadtbürgermeisterin Martina Stein im Stadtrat. Die Idee der Gruppe: Es könnten zwei Bänke aufgestellt werden, in denen die Großschachfeldfiguren aufbewahrt werden. Die Sitzgelegenheiten sollen beweglich sein, um bei Veranstaltungen verschoben werden zu können. Die Projektgruppe sei verantwortlich für Organisation und Finanzierung, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Die Idee fand zwar auch Anklang im Stadtrat, doch wurde zugleich eine Reihe von Bedenken laut, beispielsweise im Hinblick auf mögliche Folgekosten. Entschieden wurde letztlich, dass die Stadt eine Fläche für die Bänke auf dem Kirchplatz zur Verfügung stellt, aber bestimmt, wo diese errichtet werden. Diese sollen sich am Aussehen der Sitzgelegenheiten orientieren, die beim Stadtverschönerungsprojekt „Licht – Kunst – Design“ aufgestellt werden. Festgelegt wurde zudem, dass die Stadt keine Folgekosten, zum Beispiel falls Bänke beschädigt werden, übernimmt und dass sie nicht für Schäden oder Unfälle haftet, die im Zusammenhang mit Bänken oder Figuren stehen. Für die Organisation rund um die Ausleihe der Figuren und das Wegräumen soll die Projektgruppe verantwortlich sein.