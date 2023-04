Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ausblick: Mit einem neuen Bolzplatz soll in Mittelbrunn etwas für die Jugend geschaffen werden. Dorferneuerung ist in Hauptstuhl angesagt. In Krickenbach soll in Eigenleistung ein Aussichtsweg mit Turm entstehen.

In Mittelbrunn wird in diesem Jahr der lang ersehnte Bolzplatz gebaut. Das aufgrund der Grundstückssituation seit Jahren immer wieder verschobene Projekt lasse sich nun realisieren, freut sich Ortsbürgermeister