Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ausblick: 140 Bewerbungen auf 23 Grundstücke – Bauareal ist in Bruchmühlbach-Miesau offenbar gefragt. Die Erschließung eines Neubaugebietes ist eines der größeren Projekte in diesem Jahr im Ort. In Mackenbach liegt derweil ein Augenmerk auf den Spielplätzen. Und in Gerhardsbrunn ist der Ausbau der Ortsdurchfahrt das „dringlichste Problem“.

Der Neubau der Kindertagesstätte in Bruchmühlbach ist für Ortsbürgermeister Rüdiger Franz (SPD) das größte Projekt des kommenden Jahres.