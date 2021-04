Im Nachgang zu unserem Bericht „Streit um Bedarf an Hotelbetten“, in dem es um die geplante Neugestaltung des Areals auf dem früheren Wasgau-Gelände am Ortseingang von Weilerbach ging, hat sich der CDU-Ortsverband zu Wort gemeldet. „Wenn sich ein Investor für das brach liegende Gelände findet, dann begrüßen wir das“, sagt der Ortsverbandsvorsitzende Alexander Huhn, betont jedoch zugleich, dass die CDU Weilerbach das Projekt nicht aktiv vorangetrieben habe. Im CDU-Flyer „Ortszeit“ war das Vorhaben, das unter anderem ein Medizinisches Versorgungszentrum und einen Hotelneubau vorsieht, als „Vision im Weidengarten“ vorgestellt worden. „Als Vision wollen wir das auch verstanden wissen“, sagt Huhn und unterstreicht, dass die CDU Weilerbach die Pläne zwar grundsätzlich begrüße, diese aber nicht forciert habe und auch nicht auf den Investor zugegangen sei. „Ich möchte nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht.“