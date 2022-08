Seit mehreren Jahren ist Andrea Rihlmann als Gemeindeschwester plus in den Verbandsgemeinden Landstuhl und Ramstein-Miesenbach tätig. Der Landkreis hat sich beim Land um eine zusätzliche Stelle beworben und den Zuschlag erhalten. Stefanie Gluch ist ab sofort als weitere Fachkraft tätig.

Gluch betreut die Verbandsgemeinden Bruchmühlbach-Miesau und Weilerbach. Als examinierte Krankenschwester hat sie Berufserfahrung in der Pflege, im Palliativ-/Hospizberatungsdienst und im Bereich präventiver Hausbesuche, teilt die Kreisverwaltung mit.

Sorgen und Nöte Hochbetagter im Blick

Landrat Ralf Leßmeister begrüßt die Ausweitung dieses Projekts, wodurch ermöglicht werde, noch mehr ältere Menschen im Landkreis Kaiserslautern präventiv beraten zu können, damit sie möglichst lange in ihrem gewohnten Zuhause leben können. „Die Fachkräfte kümmern sich um die Sorgen und Nöte hochbetagter, nicht pflegebedürftiger Menschen, die weiterhin in ihrem gewohnten häuslichen Umfeld wohnen möchten. Bei Hausbesuchen können sie frühzeitig erkennen, woran Bedarf besteht oder wo sich Risiken abzeichnen. Gemeinsam mit den Fachkräften im Pflegestützpunkt, den Gemeinden und lokalen Akteuren in der Pflege können sie daraufhin Maßnahmen zur Unterstützung der Betroffenen entwickeln. Sie kümmern sich aber auch um Sozialkontakte und versuchen, aktive Nachbarschaften zu fördern“, umreißt die Kreisverwaltung die Aufgaben der Gemeindeschwestern plus.

Eine Ausweitung der schon bestehenden Förderung des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung aus Mitteln des Landes Rheinland-Pfalz habe den Einsatz einer zweiten Fachkraft ermöglicht. Insgesamt werden für den Landkreis Kaiserslautern nun 1,5 Vollzeitstellen durch das Land gefördert.

Für die Verbandsgemeinden Landstuhl und Ramstein-Miesenbach ist weiterhin Andrea Rihlmann, Telefon 0631 7105 333, E-Mail: andrea.rihlmann@kaiserslautern-kreis.de, zuständig. Ansprechpartnerin in den Verbandsgemeinden Bruchmühlbach-Miesau und Weilerbach ist Stefanie Gluch, Telefon 0631 7105633, E-Mail: stefanie.gluch@kaiserslautern-kreis.de.