Was lange währt, wird endlich gut: so könnte man mehr oder weniger die Vorbereitungen der Ballettgruppe der Sportgemeinschaft 2018 Hochspeyer für das Stück „Cinderella“ beschreiben. Im Congressforum Frankenthal kommt es am Sonntag, 30. April, auf die Bühne.

Geplant war die Aufführung zunächst für das Frühjahr des Jahres 2020. Doch dann kam die Corona-Pandemie. „Wir standen vor drei Jahren kurz vor der Aufführung“, erzählt Marie-Pierre Weis, Ballettlehrerin und Leiterin der Gruppe aus Hochspeyer. Nach der Pandemie sahen sich Weis und ihr Team mit einer neuen Herausforderung konfrontiert: dem Wasserschaden im Pfalztheater. Dort hätte die Aufführung des Ballettstücks ursprünglich über die Bühne gehen sollen. „Der Wasserschaden im Pfalztheater tut uns sehr leid und ließ uns mit einem Gefühl der Traurigkeit zurück“, erklärt Weis.

Trotz der schwierigen Umstände kam eine Absage nie infrage: „Die vielen Hindernisse motivieren.“ Der für die Vorstellung notwendig gewordene, ungeplante Umzug nach Frankenthal ins Congressforum war dabei ein Sprung ins Unbekannte. „Wir kennen die Bühne nicht und es ist alles neu für uns. Wir wissen noch nicht, was uns erwartet“, schildert Weis die Situation. Für Hoffnung auf einen erfolgreichen Ablauf der Vorstellung in Frankenthal sorgte bei Weis die Motivation innerhalb der Gruppe. „Die Stimmung ist sehr gut. Das beruhigt ein wenig“, betont Weis. „Was mir Angst gemacht hat, war die Entfernung zwischen Kaiserslautern und Frankenthal“, berichtet Weis. Doch die Sorgen waren unbegründet. „Die Vorstellung ist bereits ausverkauft.“

Zusammenarbeit zwischen Generationen

Mehr als 65 Ballettschüler und etwa zehn Statisten werden an dem klassischen Ballettstück mitwirken. Die Altersspanne der Darsteller reicht von sechs bis 40 Jahre. „Eine schöne Zusammenarbeit zwischen den Generationen“, wie Weis erläutert. Geprobt wurde nicht nur im Unterricht der Ballettgruppe, sondern auch in der Jugendherberge in Oberwesel. „Gleich nach dem Frühstück ging es los“, sagt Weis. Die Proben hätten viel Kraft und Zeit gekostet, aber auch Spaß gemacht. „Wir kamen sehr müde, aber auch sehr begeistert aus Oberwesel zurück.“ Gedanken um neue Talente muss sich Weis jedenfalls nicht machen. Die Nachfrage in ihren Kursen sei so groß, dass sie eine Warteliste hat.

669 Plätze werden im Congressforum Frankenthal für die Zuschauer zur Verfügung stehen. Die Generalprobe des Stückes ist öffentlich. Sie findet am Tag der Aufführung statt – am 30. April um 13 Uhr. Karten dafür sind an der Kasse des Congressforums Frankenthal und bei „Gabi’s Schreibwarelädche“ in Hochspeyer erhältlich. Zu sehen ist das fertige Ergebnis um 17 Uhr: Dann öffnet sich im Congressforum Frankenthal der Vorhang für „Cinderella“.