Das Neubaugebiet Eschhebelloch ist schon lange geplant. Nun rückt die Erschließung in greifbare Nähe. Den Auftrag für Vorleistungen für die Privaterschließung hat der Ortsgemeinderat kürzlich vergeben.

„Nach gefühlt einem halben Jahrhundert können wir nun endlich an die Vorbereitungen für unser neues Baugebiet gehen“, sagte Helmut Celim der Erste Beigeordnete der Gemeinde auf Anfrage der RHEINPFALZ. Er leitete die Ratssitzung am Montagabend in Vertretung des Ortsbürgermeisters. Das sei auch unbedingt erforderlich, um den zunehmenden Bedarf an Baugrund zu befriedigen.

Schon lange geplant

Mit Beschluss vom Dezember 2021 habe der Gemeinderat Trippstadt entschieden, das Neubaugebiet Eschhebelloch zusammen mit einem privaten Erschließungsträger zu realisieren. Da es trotz der fortgeschrittenen Planung aber nicht möglich gewesen sei, einen Erschließungsträger zu finden, der einen festen Angebotspreis für die gesamten Erschließungskosten habe kalkulieren können, sei die Ortsgemeinde in Verhandlungen mit dem Ingenieurbüro artec eingetreten. Mit ihm habe man bereits das Neubaugebiet Heidenkopf II erfolgreich umgesetzt. Es habe sich grundsätzlich dazu bereiterklärt, die notwendigen Vorleistungen für die Privaterschließung zu erbringen. Dazu gehörten beispielsweise Eigentümerermittlung, Massen- und Kostenberechnung sowie die Erschließungskosten-Kalkulation.

Im Hinblick auf den Umfang der Arbeiten könne das Büro den Arbeitsaufwand aber nicht vorfinanzieren und habe der Ortsgemeinde ein Angebot über die erforderlichen Leistungen in Höhe von rund 21.000 Euro vorgelegt. Bei erfolgreichem Vertragsschluss mit allen Grundstückseigentümern werde dieser Betrag mit den Erschließungskosten für die Ortsgemeinde verrechnet.