Seit November sind die Tierarztkosten zum Teil immens gestiegen. Welche Auswirkungen das auf Tierhalter und Tierschutzvereine hat, erzählen Kai Zöller von der Animal Sunshine Farm in Kindsbach, Katja Günther von Stubentiger in Not in Trippstadt und Monika Daubermann von der Katzenhilfe Kaiserslautern in Stelzenberg, eine Abteilung der Tierhilfe Pfalz.

Das Haustier ist krank oder verletzt und muss behandelt werden. Da hilft nur der Besuch beim Tierarzt. Doch dafür muss nun oft mehr Geld hingelegt werden als vorher. Auch die sonstigen Preissteigerung