Nach mehreren Jahren im Hunsrück ist Praiseland, die Zeltstadt mit den markanten Tipis, wieder zurück im Landkreis Kaiserslautern. In Schwedelbach nördlich des Sportplatzes stehen die Tipi-Zelte. Schon bald soll hier reges Treiben herrschen.

Noch ist es still in der Zeltstadt, aber ab Sonntag, 31. Juli, werden wöchentlich bis zu 200 Kinder und Jugendliche die Zelte bewohnen. Vier Wochen lang reisen sie, getrennt nach Altersstufen, wöchentlich an und besiedeln die Zelte. Auch ein Mutmacher-Camp mit Kindern aus prekären finanziellen und sozialen Verhältnissen wird in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendamt durchgeführt. Außerdem kann ein aufregender Tag nur für Männer beim „Männertag“ gebucht werden. Gastgruppen und Vereine konnten vorab im Juli das Campgelände nutzen.

Fünf Freunde hatten die Idee

Organisatorisch ist Praiseland als Christlicher Verein Junger Menschen (CVJM) ein gemeinnütziger, überkonfessioneller Verein und Teil der weltweiten Gemeinschaft der Young Men’s Christian Association (YMCA). Er gehört als Teil eines freien Jugendverbandes zur Evangelischen Jugend der Pfalz.

Die Geschichte von Praiseland beginnt im Jahr 2002. Fünf Freunde saßen zusammen und träumten von einem Camp in Rheinland-Pfalz. „Camp“ bedeutete von Anfang an, mehr als nur „Campingplatz“ zu sein. Camp bedeute, Menschen zusammenzuführen, Leben miteinander zu teilen und außergewöhnliche Erfahrungen zu machen, erläutern Praiseland-Mitarbeiter. Bis heute gibt es nun schon auf verschiedenen Grundstücken jedes Jahr von Mai bis September auf 50.000 Quadratmeter Ackerland „Praiseland – das Camp“.

300 Tonnen Material werden zu großem Ganzen

300 Tonnen Material werden innerhalb kürzester Zeit bewegt und zu einem großen Ganzen zusammengefügt. Über die Jahre haben bislang mehr als 10.000 Gäste an den unterschiedlichen Praiseland-Angeboten teilgenommen. Etwa 100 ehrenamtliche Mitarbeiter investieren ihre Freizeit in die Arbeit und geben mit ihren Gaben und Talenten dem Ganzen ein Gesicht. An mehreren Standorten im ganzen Bundesland finden in den sechs Wochen Sommerferien verschiedene Tages- und Übernachtungscamps für Groß und Klein statt.

Sport, Action, Herausforderungen, Inspiration, Kreativität, Tiefgang, Gemeinschaft – mal die Komfortzone verlassen, mal was Außergewöhnliches erleben, mal ganz in Gesprächen versinken – all das versprechen die Praiseland-Organisatoren. Es gehe um eine Woche voller geballter Erlebnisse, voller Freude und voller neuer Erfahrungen. Praiseland sei ein Ort, an dem alle Gäste – vor allem jedoch Kinder und Jugendliche – sich wohlfühlen dürfen. Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter seien geschult, auf Teilnehmer der Camps und Angebote achtzugeben und bei einem Verdacht auf vorliegende Gefährdung des Kindeswohls in angemessener Weise zu reagieren. Dazu gibt es von Seiten der Campleitung klare Handlungsanweisungen, damit auch in schwierigen Situationen gute Entscheidungen getroffen werden. Unterstützt wird Praiseland dabei von seinem Dachverband, dem CVJM Pfalz, von der Evangelischen Jugend der Pfalz sowie von den Jugendämtern der Region.

Kein Ganzjahresbetrieb

Ursprünglich wollte Praiseland im Hunsrück einen Ganzjahresbetrieb einrichten. Hier habe es jedoch Probleme gegeben. Diese Vision hatte sich also zerschlagen, wie Katharina Funke, Zweite Vorsitzende des Vereins, sagt. Ganz Praiseland freue sich, dass in Schwedelbach wieder das passende Grundstück gefunden wurde.

Info

Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.praiseland.de. Anmeldungen für das Camp sind laut Funke noch möglich.