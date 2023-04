Die Tipistadt Praiseland feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Am Sonntag, 16. April, 14 Uhr, steht mit einem Sponsorenlauf in Schwedelbach die erste Jubiläumsveranstaltung an. Bei schlechtem Wetter wird der Lauf auf den 23. April verlegt.

Veranstalter ist der Christliche Verein Junger Menschen - Praiseland. Die Läufer und Fahrradfahrer starten am Dorfplatz in Schwedelbach und machen auf zwei verschiedenen Routen rund um Schwedelbach und Mackenbach Meter für den Verein. Die Sportler müssen sich eine Firma oder Person im Vorfeld suchen, die Praiseland für jeden von ihnen zurückgelegten Kilometer Geld spendet.

Ausweichtermin für den Sponsorenlauf bei schlechtem Wetter ist Sonntag, 23. April. Ob das Jubiläumsevent am 16. April wie geplant stattfindet oder um eine Woche verschoben wird, ist auf der Homepage www.praiseland.de zu erfahren. Dort gibt es auch alle weiteren Informationen über den Sponsorenlauf, den Verein und seine Sommercamps. Der CVJM Praiseland begrüßt am Sonntag alle Zuschauer und Interessierte ab 14 Uhr auf dem Schwedelbacher Dorfplatz.