Noch ist es ruhig im Praiseland vor den Toren Schwedelbachs. Aber schon kurz nach Beginn der Sommerferien wird Leben in das Zeltdorf einziehen.

Die Ferienlager Praiseland, eines der Übernachtungscamps findet in Schwedelbach statt, haben das Ziel, Kindern und Jugendlichen eine besondere Sommererfahrung zu bieten. Dabei werden Glaube, Abenteuer, Bildung und Spaß miteinander verbunden. Hinter dem Sommercamp steht der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) Praiseland, der im vergangenen Jahr sein 20. Jubiläum feierte.

In den rheinland-pfälzischen Sommerferien veranstaltet der Verein insgesamt sechs Freizeiten, darunter das Daycamp in Kaiserslautern für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Knapp 200 Kinder werden im Camp beim Schulzentrum Süd am 15. Juli mit ihren Betreuern ein fünftägiges Abenteuer starten. Plätze gibt es keine mehr, die Freizeit war sehr früh ausgebucht. Die Tipis nahe des Schwedelbacher Sportplatzes lassen erahnen, dass es auch dort bald losgehen wird – und zwar am 21. Juli. Für Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren.

Camps bei jedem Wetter

„Wir freuen uns auf einen großartigen 21. Praiseland-Sommer, bei dem sich über 100 Ehrenamtliche motiviert einsetzen werden, um über 600 Kindern und Jugendlichen ein besonderes Sommererlebnis zu ermöglichen“, sagt die Vereinssprecherin Luisa Jäckle. Die Kinder und Jugendlichen haben dabei die Möglichkeit, in der Natur zu übernachten und durch die Aktivitäten ihre körperliche und geistige Entwicklung zu fördern. Und das ungeachtet des Wetters. „Das Camp kann bei jedem Wetter stattfinden“, betont Jäckle im RHEINPFALZ-Gespräch.

Die Ferienlager genießen in der Region einen sehr guten Ruf. Die Anmeldezahlen belegen das. Lediglich für einzelne Freizeiten sind noch Plätze frei. Informationen hierzu und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt’s auf der Internetseite des Vereins, www.praiseland.de.