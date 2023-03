Im Sommer schlägt Praiseland wieder seine Tipizelte bei Schwedelbach auf. Es ist ein besonderes Jahr für den Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) Praiseland: Er wird 20 Jahre alt.

Der CVJM Praiseland veranstaltet in den rheinland-pfälzischen Sommerferien Tages- und Übernachtungscamps für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren. Rund 100 ehrenamtliche junge Menschen verwandeln dabei auch in diesem Sommer wieder einen Acker in Schwedelbach und zwei Schulgelände in Kaiserslautern und Landau zu Erlebnisorten. Abenteuer und Natur pur, kreatives und actionreiches Programm, im Tipi übernachten, mit Freundinnen und Freunden am Lagerfeuer sitzen, Eis in der Sonne essen, über Gott und die Welt sprechen und vieles mehr werde geboten, erläutert Praiseland-Mitarbeiterin Luisa Jäckle. In Gruppen mit Gleichaltrigen und Betreuern können die Teilnehmenden einiges erleben: spannende Geländeaktionen, gestalterische Angebote, aufregende Geschichten, Sport und Kreativangebote stehen auf dem diesjährigen Programm.

Praiseland sei es schon immer ein Anliegen, einen positiven Einfluss auf das Leben der nächsten Generation zu haben. Dafür widme sich der Verein Themen, die alle beschäftigen. 2022 Jahr waren es beispielsweise Emotionen. Das Motto der diesjährigen Camps wird noch nicht verraten.

„Tag des offenen Ackers“

Seit 20 Jahren werden von Juni bis September aus 50.000 Quadratmeter Ackerland „Praiseland – das Camp“. 300 Tonnen Material werden dafür bewegt und zu einem großen Ganzen zusammengefügt. Seit der Gründung des gemeinnützigen Vereins nahmen 13.771 Kinder und Jugendliche an den Angeboten teil. 3426 Ehrenamtliche arbeiteten in den Sommerwochen mit und veranstalteten insgesamt 112 Wochen Camp. Dieses Jubiläum wird Praiseland mit zusätzlichen Veranstaltungen neben den jährlich stattfindenden Camps in den Sommerferien feiern.

Das erste Geburtstags-Event wird der Sponsorenlauf am 16. April auf dem Dorfplatz in Schwedelbach sein. Ein Höhepunkt wird der „Tag des offenen Ackers“ am 2. Juli von 10 bis 17 Uhr auf dem Campgelände des Vereins in Schwedelbach. Zusätzlich zu den Angeboten für Kinder und Jugendliche, lädt Praiseland auch Schulklassen, Konfirmandengruppen, Jugendgruppen und andere Gastgruppen dazu ein, das Praiseland-Flair zu erleben und von den Erfahrungen aus 20 Jahren Vereinsarbeit zu profitieren: In der Zeit vor den Sommercamps vom 26. Juni bis 28. Juli kann man als Gastgruppe Tagesausflüge oder mehrtägige Freizeiten buchen – auf Wunsch inklusive Übernachtung, Verpflegung und Programm. Alles sei individuell anpassbar und auf die Gruppe abgestimmt, so Jäckle.

Info

Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.praiseland.de.