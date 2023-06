Praiseland feiert dieses Jahr in Schwedelbach sein 20-jähriges Bestehen. Mit einem Tag des offenen Ackers am Sonntag, 2. Juli, will sich der Verein der Öffentlichkeit vorstellen.

Schon von Weitem erkennt man die prägnanten Tipis und die Wiese, die jeden Sommer für drei Monate in ein Gelände verwandelt wird, auf dem Kinder und Jugendliche je eine Woche verbringen können. Der Christliche Verein junger Männer (CVJM) Praiseland veranstaltet Tages- und Übernachtungscamps für Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 18 Jahren.

Am kommenden Sonntag, 10 bis 17 Uhr, wird das Campgelände in Schwedelbach für Klein und Groß geöffnet sein, wie Luisa Jäckle von Praiseland berichtet. Der Tag beginnt mit einem Familiengottesdienst. Ab 11.30 Uhr gibt es dann ein vielfältiges Programm. Für junge Besucher bietet der Verein Kinderschminken, eine Hüpfburg, Spiele und Bastelangebote an. Ältere Gäste können sich auf eine Kleidertauschparty, Camprundgänge, kreative und sportliche Angebote wie Beachvolleyball freuen. Außerdem gibt es eine Tombola, bei der man unter anderem eine Teilnahme an einem der Camps gewinnen kann. Es wird gemeinsam ein echtes Praiseland-Tipi aufgebaut, und für das leibliche Wohl ist auch gesorgt.

Freier Eintritt

Der christliche, gemeinnützige Verein, der dieses Jahr in Schwedelbach, Kaiserslautern und Landau Sommerangebote veranstaltet, heiße besonders die Anwohner willkommen, die sich fragten, was Praiseland mache, die Einblicke in die Arbeit bekommen wollten oder sich auf einen Tag voller Angebote freuten, meint Jäckle. Das Team freue sich darauf, die Besucher für einen Tag in die Praiseland-Welt eintauchen zu lassen und ihnen eine erlebnisreiche Zeit zu bescheren.

Zur besseren Planbarkeit wird allerdings um Anmeldung gebeten. Der Eintritt ist frei, es sind ausreichend Parkplätze vorhanden. Alle weiteren Informationen über den Tag des offenen Ackers, den Verein und seine Sommercamps sowie die Anmeldungen sind im Internet auf www.praiseland.de zu finden.