Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

KATZWEILER. Für eine Regelung für sogenannte „ortsfremde Kinder“, die in der Kindertagesstätte in Katzweiler angemeldet werden, hat sich der Gemeinderat in jüngster Sitzung einstimmig ausgesprochen.

„Immer wieder kommt es vor, dass Kinder aus dem Nachbarort in der hiesigen Kita angemeldet werden“, sagte Ortsbürgermeister Sven Rheinheimer (FWG) im Nachgang der Sitzung