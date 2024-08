Sommerferienzeit ist Reisezeit. Das eigene Haus oder die Wohnung sind dann weitgehend unbeaufsichtigt. Für Einbrecher bieten sich beste Gelegenheiten, ihrem illegalen Treiben nachzugehen. Die Polizeiinspektion Landstuhl will mit einer Präventivaktion gegensteuern.

Im Zuständigkeitsbereich der Landsuhler Polizei werden Streifen – sowohl erkennbar als auch in Zivil – unterwegs sein und ein besonderes Augenmerk auf verlassene Häuser, leicht erkennbare Wertgegenstände in Gärten, auf Balkonen und Terrassen, gekippte Fenster oder andere „Einstiegshilfen“ legen, teilt die Polizei mit. Die Beamten wollen dabei mit den Anwohnern ins Gespräch kommen, um sie auf solche „Missstände“ aufmerksam zu machen und ihnen Tipps zu geben, wie sie sich vor Einbrechern schützen können. Oft sei nämlich schon auf den ersten Blick erkennbar, welche Häuser gerade unbewohnt sind.

Ein paar einfach zu befolgende Tipps zur Vermeidung von Einbrüchen hat die Polizei zusammengestellt. Dazu zählt, dass die Tür beim verlassen der Wohnung oder des Hauses immer abgeschlossen werden sollte – auch wenn man nur kurz weg ist. Fenster, Balkon-, Terrassen-, Kellertüren und Garagen nicht offen lassen: Für Einbrecher seien gekippte Fenster schlichtweg offene Fenster. Nicht verriegelte Türen seien in Sekundenschnelle geöffnet. Wertvoller Schmuck und größere Bargeldbeträge sollten nicht zu Hause liegen. Und wer kennt das nicht: Der Haustürschlüssel unterm Blumentopf oder im künstlichen Stein. Dazu sagt die Polizei: keine gute Idee. Einbrecher fänden jedes Versteck. Also: Schlüssel niemals draußen im Umfeld des Hauses deponieren.

Abwesenheit darf nicht auffallen

Gerade in der Urlaubszeit gelte: „Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie zum Beispiel in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.“ Die Polizei rät dazu, eine Person, der man vertraut, regelmäßig den Briefkasten leeren zu lassen und die Position von Rollläden und dergleichen öfter zu verändern. Um abends den Eindruck zu erwecken, dass jemand zu Hause ist, empfiehlt die Polizei eine Lampe mit Zeitschaltuhr in der Nähe eines Fensters.

Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de. Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Westpfalz steht bei Fragen zum Thema Einbruchschutz per Telefon unter 0631 3691444 oder per E-Mail an Beratungszentrum.Westpfalz@polizei.rlp.de zur Verfügung. Auf Wunsch können auch Termine für eine kostenlose sicherungstechnische Beratung für das Eigenheim vereinbart werden.