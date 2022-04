Im evangelischen Kirchenbezirk An Alsenz und Lauter werden am Freitag, 29. April, neue Prädikanten ordiniert. Die fünf Ehrenamtlichen dürfen anschließend ähnliche Dienste wie Pfarrer übernehmen. Sie predigen im Gottesdienst, übernehmen Taufen, Trauungen und Beerdigungen und dürfen das Abendmahl spenden.

Die Ordination durch den Otterbacher Dekan Matthias Schwarz findet um 18 Uhr in der Abteikirche Otterberg statt. Angelika Brühl (Otterbach), Udo Gaß (Gundersweiler), Ulrike Knehr (Rodenbach), Dagmar Scheidt (Lauterecken) und Tanja Schraß (Otterbach) starteten ihren Ausbildungskurs im November 2020. „Coronabedingt fand der Kurs überwiegend per Zoom statt“, berichtet Tanja Schraß. Ihren ersten Gottesdienst wird sie am 1. Mai um 10 Uhr in Erfenbach halten. „Meine erste Hochzeit findet am 28. Mai in Mehlingen satt“, freut sie sich. „Ich fühle mich gut vorbereitet auf meine neuen Aufgaben“, sagt Schraß. Durch ihre Lektorentätigkeit in der evangelischen Kirche habe sie eine gewisse Routine im Gottesdienst erfahren. Sie freue sich, die Menschen nun auch bei Kasualien wie Taufen, Beerdigungen und Hochzeiten begleiten und unterstützen zu dürfen. Ihr Ehrenamt sieht sie als Ergänzung: „Prädikanten sind kein Ersatz für den Pfarrer.“

Die Prädikantenkurse finden regulär alle fünf Jahre statt. Voraussetzung ist die vorige Ausbildung als Lektor, die ein Jahr dauert. Zudem müssen Prädikanten-Anwärter bereits fünf Jahre als Lektor in einer Gemeinde Dienst getan haben, erläutert der Pressesprecher der Landeskirche, Felix Kirschbacher.