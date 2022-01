Zum 28. Februar schließt die Deutsche Post ihre Filiale in der Miesenbacher Straße in Mackenbach. Nach Möglichkeit soll aber in Mackenbach wieder eine neue Filiale eingerichtet werden, sagt Heinz-Jürgen Thomeczek von der Pressestelle der Deutschen Post.

Die Vertriebsleitung habe bereits die Suche nach einem neuen Partner aufgenommen. Sobald der genaue Standort und ein Eröffnungstermin feststehen, werde die Bevölkerung informiert. Wer Interesse an einer Zusammenarbeit hat, kann sich über die Möglichkeiten einer Partnerschaft im Internet auf www.deutschepost.de informieren: einfach auf der Homepage die Lupe anklicken und im Suchfeld Filialpartner eingeben. Die flächendeckende und kundennahe Versorgung der Bevölkerung mit hochwertigen Postdienstleistungen werde von der Post sichergestellt. „Dazu gehöre auch die Aufrechterhaltung eines dichten Filialnetzes“, erläutert Thomeczek. Dabei arbeite die Post erfolgreich mit selbstständigen Einzelhändlern, Gewerbetreibenden oder Handelsketten zusammen, die für die Deutsche Post in ihren Geschäften Dienstleistungen anbieten.

Ortsbürgermeister bietet Unterstützung an

Mackenbachs Ortsbürgermeister Daniel Schäffner (SPD) hat von der Aufgabe der Filiale in Mackenbach durch den aktuellen Pächter des Anwesens in der Miesenbacher Straße erst nach Rückfrage erfahren. Er habe ihm gesagt, dass er ab März die Postfiliale nicht mehr übernehmen wird. „Daraufhin habe ich die Post angeschrieben und die Unterstützung der Ortsgemeinde bei der Suche nach einer Alternative angeboten und dargelegt, dass der Ortsgemeinde sehr daran gelegen ist auch zukünftig eine Postfiliale vor Ort zu haben“, so Schäffner. Als Antwort kam ein Schreiben, mit dem sich die Post zuvor bereits an die Verbandsgemeinde Weilerbach gewandt hatte. Schäffner habe daraufhin Kontakt zu Bürgermeister Ralf Schwarm (SPD) aufgenommen und um Unterstützung gebeten. Er werde alles unternehmen, dass Mackenbach eine Postfiliale im Ort behält, betont Schäffner. Für einen Ort der Größenordnung von Mackenbach mit über 2000 Einwohnern – plus 1200 Angehörige der Stationierungsstreitkräfte – sei eine Poststation absolut erstrebenswert.