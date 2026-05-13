Vermummte haben am Freitag versucht, in ein Haus im Torweg einzubrechen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei vom Mittwoch hervor. Nach Angaben der Polizei hatte eine Anwohnerin im Torweg die Polizei alarmiert, weil sie mindestens zwei vermummte Personen an einem Hausgesehen hatte. Laut Polizei setzten mindestens zwei Verdächtige gegen 22.20 Uhr an der Terrassen- und an der Kellertür an, kamen aber nicht ins Gebäude. Als die Beamten eintrafen, waren die Täter weg. Eine Suche blieb ohne Ergebnis. Den Sachschaden beziffern die Beamten auf mehrere hundert Euro.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter Telefon 0631 369-14299 entgegen.