Nicht nur der Schrott-Laster auf der Ladefläche weist Mängel auf: Polizisten kontrollierten am Mittwochnachmittag auf der A6 bei Hauptstuhl einen Laster aus dem Landkreis Birkenfeld, der ein Lkw-Gerippe auf der Ladefläche transportierte. Wie die Polizei mitteilt, wurden an dem Fahrzeug eine Vielzahl von Mängeln festgestellt. Wegen des verkehrsunsicheren Zustands wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.