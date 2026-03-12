Hauptstuhl Polizei stoppt kurios beladenen Laster auf A6: Weiterfahrt wegen Mängeln untersagt

Zwei Laster – keiner konnte oder durfte weiter fahren.

Nicht nur der Schrott-Laster auf der Ladefläche weist Mängel auf: Polizisten kontrollierten am Mittwochnachmittag auf der A6 bei Hauptstuhl einen Laster aus dem Landkreis Birkenfeld, der ein Lkw-Gerippe auf der Ladefläche transportierte. Wie die Polizei mitteilt, wurden an dem Fahrzeug eine Vielzahl von Mängeln festgestellt. Wegen des verkehrsunsicheren Zustands wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

