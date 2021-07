Acht nagelneue iPhones hat die Polizei am Donnerstagabend bei einem 29-Jährigen sichergestellt. Wo er die Geräte im Wert von mindestens 8000 Euro her hat, dazu machte der Mann keine Angaben. Eine Zivilstreife der Polizei kontrollierte den Autofahrer am Abend am Autohof. Auf dem Rücksitz fielen den Beamten die originalverpackten Smartphones auf. Eine Erklärung zu deren Herkunft hatte der 29-Jährige nicht parat, auch konnte er keinen Eigentumsbeleg vorweisen. Den Beamten kamen Zweifel, ob der 29-Jährige rechtmäßig im Besitz der iPhones war. Die Mobiltelefone wurden daher vorsorglich sichergestellt. Die Ermittlungen zur Herkunft der Geräte dauern an.