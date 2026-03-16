Ein Fahrradfahrer war am frühen Sonntagabend auf der A62 unterwegs. Die Polizei sammelte ihn zwischen den Anschlussstellen Glan-Münchweiler und Hütschenhausen auf.

Verkehrsteilnehmer hatten die Beamten informiert, dass in Höhe des Parkplatzes „Am Heidenkornrech“ auf Höhe von Niedermohr ein Radfahrer unterwegs sei. Wie die Polizei mitteilt, war der 32-Jährige auf dem Nachhauseweg – wohin ihn die Streife dann auch brachte, jedoch nicht, ohne ihm zu untersagen, die Autobahn erneut mit seinem Rad zu befahren.