Ein Mann aus Otterberg im Kreis Kaiserslautern ist am vergangenen Wochenende Opfer eines Betrugs geworden. Drei Männer im Alter zwischen 16 und 39 Jahren gaben sich als Dachdecker aus und boten dem 55-jährigen Hausbesitzer an, sein Dach zu sanieren. Dafür verlangten sie zunächst einen niedrigen fünfstelligen Betrag, wie die Polizei mitteilt. Der Hausbesitzer unterzeichnete einen Vertrag und zahlte eine Anzahlung im mittleren vierstelligen Bereich. Die vermeintlichen Dachdecker begannen daraufhin mit den Arbeiten. Noch während der Sanierung forderten sie jedoch weitere Tausende Euro und behaupteten, die Arbeiten seien teurer als zunächst angenommen.

Der 55-Jährige bestand auf den abgeschlossenen Vertrag. Als die Betrüger ihm den Vertrag erneut vorlegten, bemerkte er, dass einige Passagen nicht ausgefüllt waren und der Vertrag fehlerhaft war. Daraufhin informierte er die Polizei. Die Beamten trafen die Männer vor Ort an, nahmen sie fest und brachten sie zur Dienststelle. Dort wurden die Verdächtigen erkennungsdienstlich behandelt. Gegen die drei Männer wird nun wegen des Verdachts des Betrugs ermittelt. Zudem prüft die Polizei, ob die Täter unsachgemäß mit Asbest umgegangen sind.