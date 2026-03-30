Unbekannte haben Mitte März in Bruchmühlbach-Miesau auf dem Gelände der Kindertagesstätte „Haus für Kinder“ im Ortsteil Miesau Schäden verursacht. Nach Angaben der Polizei drangen die Täter zwischen Donnerstag, 19. März, 16.30 Uhr, und Freitag, 20. März, 6.30 Uhr, über das angrenzende Gelände der Turn- und Festhalle auf das Außengelände der Einrichtung ein.

Auf Steinofen eingeschlagen

Dort beschädigten sie einen Maschendrahtzaun und einen Steinofengrill. Sie schlugen mit einem massiven Gegenstand auf den Steinofen ein. Der entstandene Sachschaden liegt laut Polizei deutlich im vierstelligen Bereich.

Die Ortsgemeinde hat die Polizei eingeschaltet, die nun ermittelt. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizeiinspektion Landstuhl unter 0631 36914399 oder per E-Mail an pilandstuhl@polizei.rlp.de entgegen.