Einen „Kleinen Pfälzer Kirchentag“ wird es Ende Juni in Otterbach geben. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Zahlreiche Promis wie auch Kirchenvertreter haben bereits ihr Kommen signalisiert.

In die Pfalz kommt der große Deutsche Evangelische Kirchentag wohl wegen der mangelnden Infrastruktur nicht. Dafür gibt es in Vorbereitung auf den Evangelischen Kirchentag 2025 in Hannover nun einen „Kleinen Pfälzer Kirchentag“, den der Landesausschuss Kirchentag am Sonntag, 23. Juni, in Otterbach veranstaltet. Mit Gottesdiensten, Workshops, Vorträgen, Podien, Spiel- und Kreativaktionen sowie Kulturellem setzen die Veranstalter auf ein vielseitiges Programm für alle Altersklassen, berichtet Tanja Schraß, Vorsitzende des Landesausschuss Pfalz für den Kirchentag.

Im Orgateam des kleinen Kirchentages: Pfarrerin Karin Schwartz, Dekan Matthias Schwarz und Tanja Schraß. Foto: Schraß/gratis

Die Veranstaltung erstreckt sich vom Kirchenzentrum in der Kirchtalstraße über das Ottertal bis zur katholischen Kirche, kündigt sie an. Los geht es mit einem Eröffnungsgottesdienst um 10.30 Uhr in der Schulturnhalle mit Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst. „Wir laden die ganze Pfalz ein“, berichtet Schraß, die auf mindestens 500 Teilnehmer hofft. Sie hatte auch die Idee zum kleinen Kirchentag: „Ich möchte die Pfalz wachküssen.“ Die Veranstaltung zwischen den großen Kirchentagen, die alle zwei Jahre stattfinden, solle Lust auf den großen Kirchentag in Hannover machen, betont Schraß, die seit Oktober 2020 Landesvorsitzende ist und durch die Vorbereitung von mehreren Kirchentagen reichlich Erfahrung mitbringt.

Großveranstaltung im kleinen Ort

Der Landesausschuss habe in der Vergangenheit wahrgenommen, dass es für viele Menschen aus der Pfalz schwieriger wird, den überregionalen Kirchentag besuchen zu können. „Daher entstand die Idee eines regionalen Kirchentages, der es auch Menschen in der Pfalz und der Saarpfalz ermöglichen soll, die besondere Atmosphäre des Kirchentages zu erleben“, sagt Schraß. Beim Motto lehnt sich der „Kleine Pfälzer Kirchentag“ an den großen in Hannover unter dem Leitwort „mutig – stark – beherzt“ an.

Der Kirchentag in Otterbach schmückt sich zwar mit dem Attribut klein, „aber vom Angebot wird er gar nicht klein“, sagt die Initiatorin. Durch den großen Zuspruch an Menschen, die etwas dazu beitragen und bewegen möchten, habe sich das Projekt inzwischen zu einer Großveranstaltung entwickelt. „Otterbach wird zu einer bunten Begegnungsstätte für Groß und Klein, Jung und Alt“, erwartet Tanja Schraß. Kirchentag sei eine Bewegung von Ehrenamtlichen für Ehrenamtliche. Das Ziel: „Wir wollen die Gemeinschaft stärken, den Glauben feiern und uns über aktuelle Themen austauschen.“ Angesichts der von Unsicherheit und Herausforderungen geprägten gesellschaftlichen Situation sollen Menschen ermutigt und gestärkt werden, damit sie beherzt handeln können.

Podien, Präsentationen, Musik

Neben Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst werden unter vielen anderen auch Bischof Karl-Heinz Wiesemann, Ex-Kirchenpräsident Christian Schad, Diakoniepfarrer Albrecht Bähr sowie Oberkirchenrätin Marianne Wagner erwartet. Geplant sei unter anderem ein Podium zum Thema „Krieg ohne Waffen“, kündigt Schraß auch politische Themen an. Zudem solle ein Podium zum Thema Sport stattfinden. Zugesagt habe unter anderem Rainer Keßler vom FCK. Auf einem Markt der Möglichkeiten präsentieren sich unter anderen die Notfallseelsorge, CVJM, Diakonie und Weltladen, Zoar und Kolping. Ferner gibt es Infos zum Theologiestudium und das „Kirche-mit-Kindern-Mobil“.

Neben inhaltlichen Angeboten werde es Orte der Stille, der Begegnung und des geselligen Zusammenkommens geben. Für die musikalische Unterhaltung haben das Crossover Orchester Westpfalz, der Chor Vocalis mit Bezirkskantor Tobias Markutzik sowie der Kaiserslauterer Musiker Stephan Flesch zugesagt. Kabarett sowie politische Akteure werden ebenfalls erwartet.