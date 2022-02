SCHOPP. Die Kindertagesstätte (Kita) Schopp wird um eine provisorische Gruppe erweitert. Die Kommune hat sich mit der Kirchengemeinde über die Kostenübernahme verständigt.

„Wenn es um Kindergartenplätze geht, ist in der Gemeinde die Not groß“, sagte Ortsbürgermeister Klaus Nahlenz (CDU). Die protestantische Kirche plane daher die Erweiterung ihrer Kindertagesstätte „Arche Kunterbunt“ um eine weitere provisorische Gruppe zur Betreuung von zehn bis 15 Kindern. Hierdurch besteht ein zusätzlicher Personalbedarf von 1,65 Fachkraftstellen, die Kosten dafür belaufen sich auf 87.285 Euro. Die Gemeinde muss sich mit dem derzeit festgesetzten Gemeindeanteil in Höhe von zehn Prozent, also 8700 Euro, beteiligen. Den gleichen Betrag müsste auch die Kirchengemeinde als Trägerin der Einrichtung beisteuern.

Die Kirche zahlt die Personalkosten nicht

Laut Nahlenz hat die Kirchengemeinde aber nun mitgeteilt, dass sie keine Ausgaben machen dürfe, die nicht gedeckt sind. Deshalb soll die Gemeinde auch diese Kosten zusätzlich übernehmen. Sie müsse demnach rund 20.000 Euro an Personalkosten zahlen und nochmals 3000 Euro für Ausstattung auf den Tisch legen.

Bei zwei Stimmenenthaltungen gab der Gemeinderat seine Zustimmung. Die Kommune übernimmt nun den von der Kirchengemeinde zu tragenden Personal- und Sachkostenanteil für die provisorische Gruppe.

Da der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in Schopp stark gestiegen wird, ist zudem geplant, die zu klein gewordene Kindertagesstätte zu erweitern.