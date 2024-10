Der Platz am Wildbrunnen in der Lauterstraße erhält einen neuen Namen und wird künftig an den verstorbenen Alt-Ortsbürgermeister Franz-Josef Böhm erinnern.

Drei Waldleiniger Bürger waren mit der Bitte nach einem neuen Namen für den Platz an den Ortsgemeinderat herangetreten. Böhm sei 20 Jahre lang Ortsbürgermeister gewesen, sagte Ortschef Volker Jeblick (Das Bündnis). In der Amtszeit Böhms habe dieser Projekte verwirklicht, die die Gemeinde noch heute prägten – unter anderem den Umbau der Schule zum Dorfgemeinschaftshaus mit Gaststätte, Kegelbahnen und Dampfbad. Für die Dorfgemeinschaft hätten dort neben zwei Veranstaltungsräumen auch eine Dorfbücherei eingerichtet werden können, zitierte er aus dem Begründungsschreiben.

Böhm habe an der Gründung der bis heute bestehenden Partnerschaft mit Xirocourt (Frankreich) wesentlich mitgewirkt. Auch die Einrichtung der Grillanlage, die Baubegleitung des neuen Feuerwehrhauses sowie der Bau des Wildbrunnens gehörten zu seinen Leistungen, für die ihm der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland verliehen wurde. Mit drei Ja-Stimmen und drei Enthaltungen stimmte das Gremium der Namensänderung zu.