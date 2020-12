Vielen gut in Erinnerung sind die Konzerte mit heimischen Künstlern, die die Interessengemeinschaft artKult trotz Corona-Auflagen unter dem Motto „Sonntags am Brunnen“ im Sommer auf dem Keltenplatz vor dem Café „ZeitLos“ veranstaltet hatte. Auch für die Vorweihnachtszeit hat sich Bernhard Metzger, der Macher von artKult , etwas einfallen lassen und das Areal in einen „Platz der Sinne“ verwandelt.

„Eigentlich ist der Platz prädestiniert für Kleinkunstveranstaltungen. Da aber im Teil-Lockdown alles ausfällt, habe ich gedacht, man könnte doch etwas machen für den Winter und dabei die Bürger mit einbeziehen“, schildert Metzger seine Beweggründe.

Weihnachten als Fest der Liebe und der Besinnlichkeit habe ihn zu dem Namen inspiriert. Die Idee sei ihm erst kürzlich gekommen. Da er gerne etwas organisiere und auf die Beine stelle, habe er sich umgehend an die Umsetzung gemacht: „In zwei Tagen stand das Programm.“ Die Grundschule hatte kurzfristig zugesagt, mitzumachen. Die Schüler nutzen die sieben Fenster des Cafés und gestalten einen Adventskalender mit 24 selbst gefertigten Bildern. „Jeden Tag öffnet sich dort ein Türchen und gibt den Blick frei auf ein weihnachtliches Motiv, das festlich angestrahlt wird“, sagt Metzger. Am ersten Dezember ging es los. Die ersten Bilder können also bewundert werden – Fortsetzung folgt bis zum 24. Dezember.

Die Bäume dürfen geschmückt werden

Die beiden Bäume vorm Café wurden in die Gestaltung einbezogen. Als „Sterne-Baum“ wird der eine ausschließlich mit weißen Sternen geschmückt, der andere soll mit roten Kugeln verschönert werden. Die Bewohner von Rodenbach hat Metzger über Facebook und Flyer aufgerufen, mitzumachen und diese Exponate selbst zu basteln, Kitas und Schulen eingeschlossen. Einige Exemplare wurden bereits angebracht, aber es sei noch reichlich Platz für weitere vorhanden. „Vielleicht ist es nicht so richtig angekommen, aber jeder kann seine Sterne und Kugeln selbst anbringen“, erklärt Metzger. Wer das nicht möchte, habe auch die Möglichkeit, seine Werke in der Kelten-Apotheke abzugeben.

Für die Lichtillumination wurde Metzger von der Gemeinde durch die Installation von einigen Lampen und Strahlern unterstützt. „Alles steht und fällt mit einer guten Beleuchtung“, betont er. Nach Anbruch der Dunkelheit erstrahlen Gebäude, Bäume und Adventskalender in einem farblich passenden Licht und verleihen dem Platz die richtige Atmosphäre.

„Durch die Lage zwischen Hauptstraße und dem Durchgang zur Apotheke, der Sparkasse und den Arztpraxen kommen hier viele Leute vorbei und können so etwas vorweihnachtliche Stimmung genießen. Große Zusammenkünfte sind ja nicht erlaubt, aber jeder, der Lust und Zeit hat, kann sich zu einem Spaziergang aufmachen und es sich anschauen. Es könnte eine Art Anlaufstelle werden, wo der Enkel der Oma und der ganzen Familie zeigen kann, mit welchem Bild er zu der Ausstellung beigetragen hat“, stellt der Initiator sich vor.