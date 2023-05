Die Ortsdurchfahrt (L366) in Kottweiler-Schwanden wird vom Denkmal bis zum Ortsausgang Richtung Miesenbach ausgebaut. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) hat die Vorentwurfsplanung in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgestellt.

Rund 1400 Meter Straße sollen demnach verkehrsgerecht ausgebaut werden. Durch die Reichenbacher und Miesenbacher Straße fahren laut LBM in 24 Stunden durchschnittlich mehr als 2100 Fahrzeuge. Sie ist in einem sehr schlechten Zustand. Beim Ausbau der Ortsdurchfahrt sind neben der Fahrbahnerneuerung auch die Erneuerung der Gehwege und Bushaltestellen vorgesehen. Eventuell wird die Wasserleitung erneuert, wie die Stadtwerke Ramstein-Miesenbach mitteilen. Derzeit verlegten die Stadtwerke bereits Leerrohre für die spätere Breitbandversorgung in den Bürgersteig. Das Kanalwerk der Verbandsgemeinde wird die Kanalschachtabdeckungen erneuern.

Die Fahrbahn soll zwischen 5,50 Meter und 6,50 Meter breit werden – in Engstellen können es auch mal nur knapp über fünf Meter werden. Gleichzeitig wird die Ortsgemeinde die Bürgersteige ausbauen lassen. 1,50 Meter sollen diese breit werden – an engen Stellen einen Meter. Der Gehweg wird zur Fahrbahn mit sechs Zentimeter hohen Rundbordsteinen abgetrennt. Im Bereich von Engstellen und engen Kurven werden Hochborde von 15 Zentimeter Höhe eingebaut.

Barrierefreie Bushaltestellen

Die Bushaltestellen werden barrierefrei ausgebaut, eine wird verlegt und mit Wartehäuschen versehen. Auch die Querungsstellen in den Einmündungsbereichen werden barrierefrei angelegt. Der bestehende Fahrbahnteiler aus Richtung Miesenbach wird mit Überquerungshilfe erneuert. Wie Vertreter des LBM sagten, sei der nächste Schritt nun die Vorbereitung der Genehmigungsunterlagen. Das Baurecht soll möglichst über ein Abstimmungsverfahren erlangt werden. Das Projekt sei im Investitionsprogramm 2019 bis 2023 des Landes enthalten, jedoch nicht im Bauprogramm 2023/2024. Die Aufnahme in das Bauprogramm 2025 soll nun das Ziel sein.