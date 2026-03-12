Seit neun Jahren wohnt sie in Abu Dhabi, jetzt ist der Krieg plötzlich ganz nah: Edda Kalbus aus Otterberg erzählt von der Situation vor Ort – zwischen Raketen und Trümmern.

„Es erinnert ein wenig an die Corona-Zeit“, beschreibt Edda Kalbus die Situation in Abu Dhabi Stadt – ihrer Wahlheimat seit nun fast zehn Jahren. Seit dem Beginn des Kriegs im Iran mit dem Bombenangriff der USA und Israels am 28. Februar sind auch die Vereinigten Arabischen Emirate in den Konflikt hineingezogen worden. „Es finden Angriffe statt“, berichtet Kalbus. Ziele seien bisher vor allem amerikanische Militärbasen und Botschaften – immer wieder würden Drohnen und Raketen in diese Richtungen fliegen. Gesehen habe sie selbst noch keine, dafür aber gehört. Die meisten Raketen würden ihres Wissens nach abgefangen und in der Luft getroffen werden. Ob es sich bei den lauten Knallen um Einschläge handelt, oder um eine abgefangene Rakete, könne sie wahrscheinlich eh nicht unterscheiden, bemerkt Kalbus, sie vermute aber Letzteres.

Gefahr durch herabfallende Trümmer

Die Angriffe auf die militärischen Ziele seien für die Bevölkerung aktuell weniger gefährlich. Die größte Gefahr gehe von den Trümmern, der in der Luft abgefangenen Raketen aus, die praktisch überall in der Stadt herunterkommen können. Die Ansage sei deswegen, sich möglichst wenig im Freien aufzuhalten. „Wir arbeiten deswegen jetzt beide von zu Hause aus“, sagt Kalbus. Das sei bisher aber auch die größte Einschränkung, die der Krieg mit sich gebracht hätte. Hier zieht sie auch den Vergleich zur Corona-Krise: Obwohl die Situation schrecklich sei, habe man sich überraschend schnell damit arrangiert. In den Video-Telefonaten mit Kollegen tausche man sich schon kurz darüber aus, der Krieg sei aber nicht das alles beherrschende Thema. Auch bekomme sie natürlich über die Nachrichten und die sozialen Medien mit, dass Menschen versuchten, das Land zu verlassen. Kalbus, die in einem Viertel lebt, in dem viele westliche Europäer wohnen, kennt persönlich aber niemanden.

Bei Angriffen Alarm aufs Handy

Wenn ein neuer Angriff bevorsteht, gebe es einen Alarm über das Handy, kurz darauf höre man den Knall – die Raketen wurden wahrscheinlich abgefangen. „Es herrscht keine Panik, auch nicht auf den Straßen oder wenn man unterwegs ist und der Alarm losgeht“, beschreibt die gebürtige Otterbergerin die Situation. Obwohl es auch Meldungen von Verletzten und teils sogar Toten gibt, sei das Risiko, von einem herabfallenden Teil getroffen zu werden, trotzdem sehr gering. Wirklich Angst habe sie deswegen im Moment nicht. Ihr Alltag verlaufe weitgehend normal weiter, so gehe sie zum Beispiel immer noch wie bisher einkaufen oder zum Sport.

In Panik zu verfallen, bringe allein deswegen schon nichts, weil die Möglichkeiten in der Situation begrenzt sind – so bleibt nur abwarten oder fliehen. Pläne, das Land und damit ihre Arbeit und ihr Zuhause zu verlassen, haben sie und ihr Partner noch keine, die Situation behalten sie aber ständig im Blick. Weil sie auf der Liste des Auswärtigen Amts für Deutsche im Ausland gemeldet sind, bekommt Kalbus mittlerweile täglich Informationen zur Lage vor Ort und möglichen Evakuierungswegen. Da der Luftraum gesperrt ist, sind alle regulären Passagierflüge aus dem Land gestrichen. Evakuierungsflüge brächten im Moment vor allem Touristen und Kranke außer Landes. Die Möglichkeit, über den Landweg zu reisen bestehe, sei aber umständlich.

Wann ist es zu spät, zu gehen?

„Natürlich macht man sich Gedanken. Wir wissen ja nicht, nach welchen Kriterien man sich entscheiden soll: Wann sollte man gehen, wann ist es vielleicht zu spät“, sagt die 53-Jährige. Für sie persönlich sei wahrscheinlich die Grenze erreicht, wenn Wohnviertel oder kritische Infrastrukturen angegriffen werden würden.

Bevor Sie nach Abu Dhabi kamen, lebten Sie und ihr Partner bereits in Neuseeland und dem Oman – dazwischen gebe es immer wieder regelmäßige Besuche in Otterberg. Ihr Job in der Wasserversorgung erlaube es ihr, überall auf der Welt zu arbeiten. Weil es ihnen schon im Oman gefallen habe, wollten sie in die Region zurückkehren. An der Stadt gefällt ihr besonders die entspannte Koexistenz verschiedener Kulturen. „Auf der Arbeit habe ich täglich mit Menschen aus zwanzig verschiedenen Nationen zu tun. Jeder meiner Kollegen kommt aus einem anderen Land“, erzählt sie. Die Stadt funktioniere auf Englisch. Dass man in einer arabischen Stadt lebt, merke man am ehesten am Muezzin, der zum islamischen Gebet ruft. Abgesehen davon sei das Leben in Abu Dhabi gar nicht so anders, wie man es sich aus der Ferne vielleicht vorstelle, so Kalbus.