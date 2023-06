Thementafeln auf Plätzen im Ort sollen beim historischen Rundgang Bürgern und Gästen Einblick in die Geschichte Otterbachs gewähren. Das Projekt des Heimat- und Kulturvereins stellten die Ratsmitglieder Volker Halfmann (CDU) und Jürgen Metzger (unabhängig) auf der Sitzung des Gemeinderates am Dienstagabend vor.

Die Idee aus den Reihen des Heimat- und Kulturvereins solle so umgesetzt werden, dass beispielsweise ortsfremde Radler auf eigene Faust in vergangene Zeiten des Dorfes eintauchen können. Die einzelnen Stationen des Rundgangs müssten aber auch so gestaltet werden, dass Gästeführer für interessierte Bürger Geschichten und Anekdoten aus den alten Zeiten wieder aufleben lassen können.

Infotafeln sollen Einblicke gewähren

Als Beispiel für einen geeigneten Ort zum Aufstellen einer Tafel nannte Metzger das Areal rund um das Stellwerk. „140 Jahre Bahngeschichte könnten hier thematisiert werden“, sagte er. Die Lautertalbahn sei in diesem Zusammenhang zu nennen, ebenso die Bahnstrecke nach Otterberg und auch die Bachbahn. Als weitere Aufstellorte wurden der neu geplante Ortseingang an der Otterstraße sowie der Dorfplatz genannt. Hier gebe es die Vorstellung, den historischen Zeitraum zwischen 1615 und 1815 in den Blick zu nehmen. Dabei könnten beispielsweise der Dreißigjährige Krieg oder die Schlacht bei Morlautern thematisiert werden. Der Dorfplatz böte auch die Gelegenheit, auf einzelne Gebäude zu verweisen. Als Beispiel nannte Metzger die Hachsche Mühle mit einer noch erhaltenen französischen Inschrift.

Auch Sambach einbeziehen

Auch der Ortsteil Sambach sollte in den geplanten Rundgang mit einbezogen werden, fügte Volker Halfmann an. Hier müssten dann Erläuterungen darüber verfügbar sein, woher die Bezeichnungen „Ziegelhütte“ oder „Konradsbrünnchen“ stammen. Es sei geplant die Tafeln von Fachfirmen gestalten zu lassen. Zwei Exemplare könne der Heimat-und Kulturverein stemmen, für weitere Info-Träger würden Sponsoren gesucht. „Dies alles ist nichts Spektakuläres, aber eine nette Geschichte und wir wollen niemanden davon abhalten mitzuwirken“, sagte Metzger.

Ortsbürgermeister Marco Reschke (FWG) lobte die Initiative und kündigte an, die endgültigen Aufstellorte für die Tafeln im Rat besprechen zu wollen. Am Ende billigten alle Mandatsträger die Pläne des Vereins.