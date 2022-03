Betreutes Wohnen mitten in Niederkirchen – das könnte womöglich ganz in der Nähe der Kirche angeboten werden. Ein geeignetes Grundstück sei vorhanden. Ein Investor habe bereits Interesse gezeigt, berichtet Ortsbürgermeister Wolfgang Pfleger (SPD).

Mitten im Ort könnte das Projekt Senioren-Wohnanlage verwirklicht werden, teilte Pfleger (SPD) den Ratsmitgliedern auf ihrer Sitzung am Dienstagabend mit. Ein Grundstück in der Nähe der Kirche stehe dabei im Mittelpunkt der Überlegungen. Mit 3850 Quadratmetern Größe weise das Areal auch die dazu erforderlichen Ausmaße auf. „Ich habe mir in anderen Gemeinden derartige Vorhaben angeschaut“, berichtete der Niederkirchener Ortschef. „Auf Flächen vergleichbarer Größe wurden dort Einrichtungen mit 70 Wohneinheiten gebaut.“

Investor hat Interesse signalisiert

Diese hohe Anzahl an Wohneinheiten sei natürlich für eine Gemeinde wie Niederkirchen nicht maßgebend. Sie zeige aber, dass das Grundstück in der Ortsmitte auf jeden Fall das Format habe, Senioren im Ort ein Wohnen mitsamt der erforderlichen Betreuung anzubieten. Die Fläche im Zentrum des Dorfes sei geradezu ideal, meint Pfleger. Der Eigentümer des Grundstücks habe sich in jeder Hinsicht kooperativ gezeigt. Da er weiter weg wohne, habe ein Verwandter in dieser Sache die Vermittlung übernommen.

Es treffe sich dabei auch gut, dass dieser Vertraute bei einem Entwicklungsbüro arbeite. Auch ein Investor habe Interesse an dem Vorhaben signalisiert. „Eine Reihe von möglichen Betreibern ist angeschrieben worden“, teilte Pfleger den Ratsmitgliedern mit. Er sehe durchaus gute Chancen, älteren Mitbürgern vor Ort diese geeignete Wohnperspektive bieten zu können.

Präsentation für nächste Ratssitzung geplant

Eigentlich sei auch geplant gewesen, zur laufenden Sitzung des Gemeinderates eine detaillierte Vorstellung des Projektes vorzulegen. Davon sei aber abgesehen worden, so der Bürgermeister, weil es zurzeit noch an einigen exakten Daten und Zahlen fehle. Er habe aber trotzdem die Mandatsträger schon vorab über die Umrisse des Vorhabens informieren wollen. Eine Präsentation mit allen Informationen sei für die nächste Ratssitzung geplant.