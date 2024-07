Die Neue Energie Landkreis Kaiserslautern GmbH hat auf dem Dach des Gesundheitsamts Kaiserslautern eine Photovoltaikanlage errichtet. Am Donnerstag hat sie den Betrieb aufgenommen.

Der Bau der Photovoltaik-Anlage auf dem Gesundheitsamt ist neben sieben Dach-PV-Anlagen in Rodenbach und Reichenbach-Steegen die achte PV-Anlage der Kreisenergiegesellschaft, teilen die Neue Energie Landkreis Kaiserslautern GmbH und die Pfalzwerke Aktiengesellschaft weiter mit. Insgesamt wurden 186 Solarmodule auf dem Dach installiert. Die Gesamtleistung der Anlage beträgt laut Betreiber 73 kWp. Pro Jahr könnten etwa 65.000 kWh Solarstrom erzeugt werden. „Damit werden jedes Jahr etwa 46 Tonnen CO 2 eingespart. Das entspricht in etwa der Menge, die 1800 Bäume binden können“, erläutert Pascal Frey, Geschäftsführer der Neue Energie Landkreis Kaiserslautern GmbH. Mehr als 70 Prozent des erzeugten Stroms werde vor Ort verbraucht. Unterstützung biete ein Batteriespeicher mit einer Kapazität von 57 kWh. Zudem wurden die Anschlüsse und Kabel für zwei Wallboxen mit jeweils zwei Ladepunkten vorbereitet, „um zukünftig noch mehr der erzeugten Sonnenenergie nutzen zu können für den nachhaltigen Betrieb von E-Fahrzeugen für das Gesundheitsamt. Der restliche Strom wird entsprechend den Regelungen des EEG in das öffentliche Netz eingespeist.“

Verbrauch weitgehend gedeckt

„Die PV-Anlage leistet nicht nur einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, sondern trägt auch dazu bei, dass der Kreis über die Lebensdauer von 25 bis 30 Jahren von stabilen Strompreisen profitiert“, erklärt der Landrat und Aufsichtsratsvorsitzende der Neue Energie Landkreis Kaiserslautern, Ralf Leßmeister. Die Anlage erzeuge so viel Strom, dass der Verbrauch des Gesundheitsamts damit weitgehend gedeckt werden könne. „Das senkt die Energiekosten für das Gebäude - und damit für die Verwaltung und unseren Landkreis“, betont Leßmeister. Er hofft, dass dieses Projekt Schule macht: „Wir wollen mit Unterstützung der Kreisenergiegesellschaft noch mehr Gebäude im Kreis mit Photovoltaik-Anlagen bestücken. Dazu sind wir auf der Suche nach weiteren geeigneten Immobilien. Das wäre nicht nur ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz, sondern auch ein starkes Signal an Privathaushalte, es ihnen gleichzutun.“