Hobbygärtner sind zum Tauschen von Pflanzen und Gartengeräten ans Haus der Nachhaltigkeit eingeladen. Die Pflanzentauschbörse steigt am 1. Mai. Jetzt heißt es: Ableger topfen, anmelden und mitmachen.

Die Pflanzentauschbörse in Johanniskreuz steht am 1. Mai von 10 bis 17 Uhr ganz im Zeichen des eigenen Gartens und des familiären Miteinanders. Es ist eine Veranstaltung, auf die sich Michael Leschnig, Leiter des Hauses der Nachhaltigkeit (HdN) in Johanniskreuz, besonders freut. „Es ist tatsächlich immer eine sehr schöne Veranstaltung. Da kommen Leute, die einfach sehr herzlich sind und gut gelaunt mit Freude untereinander fachsimpeln“, blickt Leschnig auf die Pflanzenbörsen zurück, die vor der Corona-Pandemie in jedem Jahr zahlreiche Gartenliebhaber angezogen haben.

„Der harte Kern hat sich bereits angemeldet“

Worum geht es? Wer zu viele Nutzpflanzen im Garten hat oder von seinen eigenen Zimmerpflanzen überwuchert wird und schon immer gerne Ableger von seinen Blumen, Stauden, Gehölzen oder auch den Gewächsen im Haus gemacht hat, der sollte nun topfen, was er selbst nicht mehr braucht. Am 1. Mai kann er dann alles ins Auto laden – auch die Pflänzchen die beim Vorziehen für den Garten übrig sind – und auf der Pflanzenbörse in Johanniskreuz am Haus der Nachhaltigkeit an den Mann oder die Frau bringen. Womöglich bringen ja andere Ableger oder kleine nachgezogene Pflänzchen aus ihrem Garten mit, die im eigenen Garten noch fehlen. Dann steht einem Tausch nichts im Wege. Die Pflanzen können natürlich auch gegen ein kleines Entgelt die Besitzer wechseln oder verschenkt werden.

„Der harte Kern hat sich bereits angemeldet“, berichtet Michael Leschnig davon, dass Gartenbesitzer aus der gesamten Pfalz sich beim Haus der Nachhaltigkeit gemeldet und sich samt Chili-, Tomaten-, Gurken- und weiteren Gemüsepflanzen angekündigt haben. Auch seltene Gartenpflanzen wie etwa die Yacón Pflanze werden auf den Tauschtischen zu finden sein – und mit Sicherheit werden vom dazugehörigen Gärtner die Feinheiten des Anbaus zu erfahren sein. Lilien, Stauden, Kräuter werden erwartet und auch solche Spezialitäten wie Wolldünger oder Wurmhumus. „Es wird auch weiterverarbeitetes Gemüse und einen Flohmarkt geben“, sagt Leschnig.

Auch Gartengeräte können getauscht werden

Er rät allen Interessierten, sich gerne noch mit Pflänzchen anzumelden und gleich noch die Gartengeräte danach zu durchforsten, was so gar nicht gebraucht wird. „Vielleicht kann es ja ein anderer Gartenbesitzer gut gebrauchen“, hofft Leschnig auf viele weitere Anmeldungen für die Pflanzentauschbörse. Die Teilnahme ist kostenlos. Tische, Stühle und Sonnenschirme sollten nach Möglichkeit aber mitgebracht werden.

Sträucher gegen Spenden

Ab sofort stehen am HdN bereits heimische Sträucher (Kornelkirsche, Holunder, Vogelbeere, Weißdorn, Pfaffenhütchen, Hundsrose) bereit, die gegen eine Spende mitgenommen werden können. „Die sind alle getopft und etwa 50 bis 80 Zentimeter groß“, erläutert Leschnig, dass um einen Betrag von drei Euro, zur Deckung der Kosten gebeten werde, plus eine Spende.

Die Spenden gehen an das Caritas-Zentrum Kaiserslautern, um Opfer des Ukraine-Krieges zu unterstützen. Anmeldungen für die Pflanzentauschbörse sind im Internet auf hdn.wald.rlp.de unter dem Menüpunkt Veranstaltungen/Anmeldungen möglich.